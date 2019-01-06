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Самые умные персонажи триллеров 

Рамблер 18 часов назад
Иной раз при просмотре триллера начинает казаться, что персонажи на редкость глупы. Они совершают поступки, провоцирующие злодеев, будто намеренно отправляются в места, где водятся монстры, и явно сами напрашиваются на смерть. Но иногда в ужастиках появляются сообразительные герои, которые могут спасти и себя, и компанию.
1. Кейси Кук, фильм «Сплит» (2016). Главный герой фильма — маньяк, в котором уживаются много личностей, похитивший трёх девушек. Две подруги пытаются убежать и получают наказание, а вот Кейси решает подыграть странноватым личностям, живущем в злодее, и использует их в своих интересах.
2. Крис Вашингтон, фильм «Прочь» (2017). Крис приходит в дом возлюбленной, чтобы познакомиться с родителями, но в какой-то момент понимает, что с людьми, живущими здесь, что-то не так. Чуть позже он понимает, что и сама девушка, и её родители владеют гипнозом. Парню приходится преодолеть массу препятствий, чтобы выбраться из страшного поместья, но очень вовремя Крис догадывается заткнуть уши, чтобы стать неуязвимым для коварных гипнотизёров.
3. Эллен Рипли, «Чужой» (1979). Ещё в начале первого триллера франшизы лейтенант предположила, что полученный кораблём сигнал SOS может быть не сигналом бедствия, а предупреждением. Она же отказала заражённым астронавтам в возвращении на корабль из опасений, что они заразят других. Однако её возражения были проигнорированы, что и привело к цепи смертей.
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Фильмы , Видео
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