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Стали известны на «Золотой глобус» 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Фильм.Ру
Драма "Рома" (Roma, 2018) мексиканского режиссера Альфонса Куарона включена в список номинантов на премию "Золотой глобус" (Golden Globe Award) в категории "Лучший иностранный фильм". Об этом объявлено в четверг на церемонии Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Трансляция шла на сайте Goldenglobes.com.
В список номинантов включен также ливано-американский фильм "Капернаум" (Capernaum, 2018), бельгийско-нидерландская драма "Девочка" (Girl, 2018), немецкая лента "Не оглядывайся" (Never Look Away, 2018) и японская картина "Воришки" (Shoplifters, 2018).
Выдвинутые на соискание "Золотого глобуса" российская картина "Человек, который удивил всех" (2018) режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова о борьбе за жизнь неизлечимо больного егеря из сибирской деревни и фильм "Довлатов" (2018) режиссера Алексея Германа — младшего о нескольких днях жизни писателя Сергея Довлатова не попали в число номинантов.
76-я церемония вручения премии "Золотой глобус" состоится в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) 6 января в отеле "Беверли Хилтон" в Лос-Анджелесе.
ТАСС: последние новости
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