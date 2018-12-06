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Завершились съемки следующей части «Аватара» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Аватар"
Джеймс Кэмерон закончил работу над продолжением знаменитого фильма. Картины «Аватар 2» и «Аватар 3» снимались практически параллельно. Режиссёр отметил, что съемочная группа проделала огромную работу и добавил, что гордится всеми, кто принимал в ней участие.
Теперь в планах Кэмерона работа над четвёртой и пятой частями фильма. Сценарии к ним уже готовы и одобрены, но к съёмкам режиссёр намеревается приступить после выхода на экраны второго и третьего фильмов.
Напомним, что первая часть фильма «Аватар» вышла на экраны в 2009 году и собрала кассу почти в 3 миллиарда долларов. Такие сборы сделали «Аватар» самым кассовым фильмом в истории. Картина была номинирована на премию «Оскар» в девяти категориях и получила награду в трех из них.
Премьера второй части знаменитой картины состоится в декабре 2020 года.
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