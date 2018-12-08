Комедии, основанные на реальных событиях

Ничего удивительного, что комедии часто основаны на реальных событиях, ведь жизнь — смешная штука. И смотреть такие фильмы, конечно же, одно удовольствие.

Мы купили зоопарк, 2012

Кадр из фильма "Мы купили зоопарк"

Комедийная драма режиссера Кэмерона Кроу по мотивам мемуаров Бенджамина Ми. Фильм рассказывает о семействе Ми, которое обожает животных. Когда они узнают о том, что старый зоопарк по соседству собираются снести, а две сотни его обитателей — уничтожить, они решают стать полноправными владельцами зверинца. Теперь перед семейством стоит непростая задача: нужно придать зоопарку привлекательный внешний вид, позаботиться о питомцах и каким-то образом вернуть потраченные средства.

Зачинщики, 2016

Кадры из фильма "Зачинщики"

Сценарий основан на реальных событиях, произошедших в 1997 году в Северной Каролине, когда вечером 4 октября из банковского хранилища "Лумис-Фарго" было украдено 17,3 миллиона долларами наличными…

Бывший сотрудник банка и его любовница проворачивают дерзкое ограбление, абсурдный план которого был придуман преступниками-недоумками. И хотя на руках у главного героя огромная сумма денег, вряд ли ему удастся ими насладиться. Из-за необдуманных действий на месте преступления осталось множество следов, которые тчоно должны привлечь внимание полиции.

Эдди "Орел", 2016

Кадры из фильма "Эдди "Орел""

Эдди Эдвардс с самого детства мечтал принять участие в Олимпийских играх, но способностей ему не хватало. Зато он обладал недюжинным упорством, которое в результате очень ему помогло.

В 1988 году Эдвардс представлял Великобританию на Олимпийских играх в прыжках на лыжах с трамплина. Эдди был слабым спортсменом, но, поскольку он был единственным трамплинистом страны, то ему принадлежал рекорд по дальности прыжка, а значит, и право участвовать в играх. Хотя Эдвардс занимал последние места, его невероятно полюбила публика за нескончаемый позитив и веру в себя.

Вечно молодой, 2017

Кадр из фильма "Вечно молодой"

Главный герой фильма — 43-летний Гийом. Некогда он был невероятно востребованным актером, получал премии "Сезар", а теперь снимается в дешевых сериалах. Кризис среднего возраста Гийома осложняется тем, что его жена талантливая и востребованная актриса…

Главные роли в фильме "Вечно молодой" исполняют Гийом Кане и Марион Котийяр и играют самих себя.