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Пощечины Каменковой едва не лишили Проханова слуха 

Рамблер 58 минут назад
Сергей Проханов выпросил у режиссера Леонида Менакера роль в «Молодой жене», актеру очень хотелось разрушить амплуа хорошего парня и сыграть мерзавца, разбившего главной героине сердце. Во время съемок фильма Проханов пробовал себя и в качестве режиссера, репетируя сцену прощания с Анной Каменковой, но Менакер не одобрил его вольную трактовку. Зато эпизод с объяснениями бывших влюбленных в общежитии получился у актеров ярким и страстным, а Проханов едва не расплатился за него собственным слухом. Добиваясь достоверности кульминационной сцены, режиссер потребовал у исполнительницы роли Маши по-настоящему ударить своего парнера по лицу. И Каменкова, подчинившись командам Менакера, раз пять отхлестала Проханова по щекам. Это помогло артистам блестяще передать на камеру чувства героев. Но оплеухи Каменковой были настолько сильными, что после съемок Проханов на несколько дней оглох на одно ухо. Однако жертва актера оказалась отнюдь не напрасной: мелодрама была признана фильмом года.
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