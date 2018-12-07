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Фильмы на выходные 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro

«Фарго» (1996)

Режиссеры — Джоэл и Итан Коэны
В ролях: Фрэнсис Макдорманд, Стив Бушеми, Уильям Мейси
Не блещущий криминальным талантом блеклый и унылый герой Уильяма Эйч Мейси нанимает «знающих» людей, чтобы выкрасть жену ради выкупа. Те оказываются придурковатыми лузерами, и вот уже дело о пропавшей домохозяйке с блеском ведет сильно беременная следовательница.
На неподвижных челах и тех, и других, и третьих лежит печать застывшего, немого безумия. Впрочем, по Коэнам, и тот, кто смотрит сверху на все это безобразие, большой сообразительностью не отличается. Наказывает не тех, кого надо бы. И не за то, за что стоило бы наказать. Историю жизни никчемных, «маленьких людей» они описывают как цепь нелепых случайностей. С летальным исходом. И мы смеемся над ней, но с комком в горле. Ведь в сущности мы такие же, разве что чувства юмора не лишены. Один из главных шедевров великолепных братьев Коэнов.
Культура, суббота, 19.15 

«Да здравствует Цезарь!» (2016)

Режиссеры — Джоэл и Итан Коэны
В ролях: Джордж Клуни, Джош Бролин, Скарлетт Йоханссон
Братья Коэны остаются верны набору мотивов, жанров и тем, очерченных их ранними и лучшими лентами. Тематически «Цезарь» ближе всего «Бартону Финку», это тоже иронический нуар, чьё действие происходит в старом Голливуде, что предоставляет режиссерам возможность изощрённо жонглировать жанрами (на правах «фильмов в фильме» тут уживаются под одной крышей и вестерн с ковбоями, и «водный фильм» с русалками, и «пеплум» с древними римлянами, и салонная мелодрама из жизни аристократов, и мюзикл про морячков).
Атмосфера сразу берет верх над сюжетом, здесь совсем простеньким: большую голливудскую звезду (Клуни) похищают со съёмочной площадки картонного исторического боевика об Иисусе Христе, но его, без особенных приключений, освобождает честный труженик кинобизнеса, директор по производству с волевым лицом и квадратной челюстью Джоша Бролина.
Первый, Воскресенье, 23.40 

«Американец» (2010)

Режиссер — Антон Корбайн
В ролях: Джордж Клуни, Виоланте Плачидо
В уютной сторожке в шведском лесу седобородый Клуни безмятежно отдыхает в обществе длинноногой брюнетки. Выйдя прогуляться, любовники обнаруживают подозрительные следы, а минуту спустя герой Клуни профессионально заваливает из пушки нескольких мрачных мужчин. К большому удивлению ни о чем не подозревавшей любовницы… Всеобщий любимец Клуни в какой-то момент устал от своего сверхположительного имиджа. Результат — роль, призванная показать нам другого Клуни.
Роль немногословного наемного убийцы, сыгранная на чистом эффекте присутствия. Не на мужском обаянии, а на мужской харизме. Надо ли говорить, что неприступность и загадочность Клуни весьма к лицу? С другой стороны, кому бы ни пришлась к лицу та элегантность, с которой снята эта картина? Стильное изображение — главный конек режиссера Антона Корбайна, знаменитого фотографа и клипмейкера, и этот фильм Корбайна — тоже, как говорят англичане, «конфетка для глаз».
Че, Воскресенье, 1.50
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