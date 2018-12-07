Очень странные дела: 5 фильмов про необычные учебные заведения

Осторожно: обучение связано с риском для жизни!

Не Хогвартсом единым: вместе с онлайн-кинотеатром Okko подобрали для вас пять фильмов про школы, в которых временами опасно, но уж точно никогда не скучно. Активируйте промокод 20181705 и в течение 10 дней смотрите фильмы этой подборки, а также любые из 20000 лент пакета подписок «Оптимальный» совершенно бесплатно. *

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«Академия вампиров»

2014 г., режиссер Марк Уотерс, в ролях: Зои Дойч, Люси Фрай, Данила Козловский, Гэбриэл Бирн, Ольга Куриленко.

Для тех, кто неравнодушен к вампирской тематике в духе «Сумерек» — молодежное кино по одноименной книге Рэйчел Мид.

В наличии: «хорошие» вампиры против «плохих», закрученный сюжет, красивые главные герои — ну и романтика, конечно. В Академии вампиров, что в Монтане, юные кровопийцы обучаются магии. Главные героини, принцесса Лисса и ее подруга Роза, вовлечены в войну между расами мороев («хороших» вампиров) и стригоев («плохих», убивающих людей).

«Особо опасна»

2014 г., режиссер Кайл Ньюман, в ролях: Хейли Стайнфелд, Софи Тернер, Сэмюэл Л. Джексон, Джессика Альба.

кадр из фильма «Особо опасна»

Молодежный приключенческий боевик с Сансой из «Игры престолов» в одной из главных ролей. Шестнадцатилетняя Меган (Хейли Стайнфелд) учится в школе для спецагентов: стреляет без промаха и в драке может одолеть сильного мужчину. Вроде бы все прекрасно, но Меган хочется пожить не как спецагент, а как большинство девушек ее возраста. И когда предоставляется такая возможность, Меган решает ею воспользоваться. Кто бы знал, что обучение в обычной школе станет испытанием на прочность!

«Игра Эндера»

2013 г., режиссер Гэвин Худ, в ролях: Эйса Баттерфилд, Харрисон Форд, Бен Кингсли, Виола Дэвис, Хейли Стайнфелд.

кадр из фильма «Игра Эндера»

По бестселлеру Орсона Скотта Карда. 2135 год. Человечество ведет войну с инопланетянами. Готовясь к очередному вторжению, люди создают школу для талантливых детей, которые должны стать выдающимися пилотами и военачальниками и одержать решающую победу. Среди учеников — Эндер Виггин: именно ему суждено стать тем, кто спасет человечество. Захватывающая история взросления в зрелищном фантастическом антураже.

«Крабат: Ученик колдуна»

2008 г., режиссер Марко Кройцпайнтнер, в ролях: Давид Кросс, Даниэль Брюль, Кристиан Редль, Роберт Штадлопер.

кадр из фильма «Крабат: Ученик колдуна»

XVII век, мрачная Европа, обезлюдевшая и голодная после эпидемий чумы и войн. Странствуя в поисках пропитания, немецкий подросток Крабат набредает на мельницу. Ее хозяин — колдун, который обитающих здесь мальчишек обучает своему ремеслу. Крабат присоединяется к ним, и поначалу власть, которую дает черная магия, пьянит его. Но вскоре Крабат понимает: цена могущества чересчур высока.

«Дальше по коридору»

Премьера онлайн

2018 г., режиссер Родриго Кортес, в ролях: Ума Турман, Анна-София Робб, Изабель Фурман, Виктория Моролес.

кадр из фильма «Дальше по коридору»

Мистический триллер с Умой Турман в роли мадам Дюре, директрисы закрытой школы Блэквуд. В этот интернат направляют трудных подростков — девушек, которые иначе оказались бы в тюрьме. Мадам Дюре — сама любезность, и школа поначалу не вызывает особых подозрений, но очень скоро в ее стенах начинают происходить загадочные и ужасающие события. От продюсеров «Виноваты звезды» и «Сумерки».