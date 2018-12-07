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Кевин Харт отказался вести церемонию «Оскар» 

Рамблер 1 час назад
Фото: @kevinhart4real
Американский комедийный актер Кевин Харт отказался вести 91-ю церемонию вручения премии «Оскар» из-за скандала с его твитами, которые были опубликованы 8 лет назад.
Об этом Кевин сообщил в своем Twitter: «Я принял решение отказаться от роли ведущего церемонии „Оскар“ в этом году… потому что я не хочу отвекать внимание в ночь, которая должна быть праздничной для многих удивительных и талантливых актеров». Кевин добавил, то он извиняется перед ЛГБТ-сообществом за свои жесткие слова в прошлом.
Актер отметил, что его старые гомофобные посты были написаны восемь лет назад и уже не имеют отношения к тому человеку, которым он стал. В своем следующем посте Кевин добавил, что его цель — объединять людей, а не разделять.
Ранее мы сообщали, что американская киноакадемия назвала имя ведущего 91-й церемонии вручения наград премии «Оскар». Об этом стало известно из Instagram-аккаунта организации. Они разместили фотографию комедийного актера Кевина Харта и написали: «Встречайте нашего нового ведущего и ждите 24 февраля».
Актер Кевин Харт прежде всего известен по ролям в таких картинах, как: «Смерть по похоронах», «Джуманджи: Зов джунглей» и «Американская семейка».
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