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10 самых обсуждаемых фильмов за 2018 год 

Киноафиша + ещё 1 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма «Черная пантера»
Одна из самых популярных социальных сетей в мире Twitter подвела итоги уходящего года и назвала 10 фильмов, которые чаще всего обсуждали пользователи. Неудивительно, что первые два места заняли самые крутые супергеройские блокбастеры года — «Черная пантера» и «Мстители: Война бесконечности».
На третьей строчке рейтинга разместился мультфильм Pixar «Суперсемейка 2». Четвертое и пятое место разделили «Звездные войны: Последние джедаи» и «Дэдпул 2».
Полный список выглядит так:
«Черная пантера»
«Мстители: Война бесконечности»
«Суперсемейка 2»
«Звездные войны: Последние джедаи»
«Дэдпул 2»
«С любовью, Саймон»
«Излом времени»
«Мир Юрского периода 2»
«Безумно богатые азиаты»
«Форма воды»
Примечательно, что вчера, можно сказать, произошло историческое событие — впервые фильм по комиксам попал в главную номинацию престижной кинопремии. Мы имеем в виду «Черную пантеру», которая претендует на «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма». Улыбнется ли студии Marvel удача, узнаем на церемонии вручения наград 6 января.
Купить билеты на фильм "Черная пантера" можно на "Афише".
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