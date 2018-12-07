10 самых обсуждаемых фильмов за 2018 год

Одна из самых популярных социальных сетей в мире Twitter подвела итоги уходящего года и назвала 10 фильмов, которые чаще всего обсуждали пользователи. Неудивительно, что первые два места заняли самые крутые супергеройские блокбастеры года — «Черная пантера» и «Мстители: Война бесконечности».

На третьей строчке рейтинга разместился мультфильм Pixar «Суперсемейка 2». Четвертое и пятое место разделили «Звездные войны: Последние джедаи» и «Дэдпул 2».

Полный список выглядит так:

«Черная пантера»

«Мстители: Война бесконечности»

«Суперсемейка 2»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Дэдпул 2»

«С любовью, Саймон»

«Излом времени»

«Мир Юрского периода 2»

«Безумно богатые азиаты»

«Форма воды»

Примечательно, что вчера, можно сказать, произошло историческое событие — впервые фильм по комиксам попал в главную номинацию престижной кинопремии. Мы имеем в виду «Черную пантеру», которая претендует на «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма». Улыбнется ли студии Marvel удача, узнаем на церемонии вручения наград 6 января.