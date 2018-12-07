Началась работа над сиквелом «Лего Фильма: Бэтмен»

Постановщик мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен» Крис МакКей приступил к работе над сиквелом. Об этом режиссер сообщил в своем Twitter-аккаунте. МакКей также напомнил, что в ближайшее время Лего Бэтмен появится на больших экранах в «Лего Фильме 2», премьера которого состоится 6 февраля 2019 года.

«Лего Фильм: Бэтмен» вышел в кинотеатрах в феврале 2017 года. Мировые кассовые сборы составили 311,9 миллионов рублей при бюджете проекта в 80 миллионов. Над сценарием совместно с МакКеем работали Сет Грэм-Смит и Эрик Соммерс, а продюсировали картину Рой Ли, Уилл Аллегра и Мэттью Эштон.

Киностудия Warner Bros. пока не подтвердила информацию о сиквеле, поэтому дата релиза еще не назначена.