Будоражащие секреты «Суперсеймеки»

Будоражащие секреты «Суперсемейки»

В 2004 году вышел мультипликационный фильм «Суперсеймейка». История о супергероях-родственниках стала такой популярной, что уже скоро создатели задумались о продолжении. Пока авторы писали сценарий, фанаты придумали множество теорий о полюбившихся героях, которые помогают понять сюжет.

Одной из самых интересных стала история Виолетты. Виолетта — не просто девушка-герой, но и красавицы, которую сложно не заметить. Но поклонники всерьёз задумались, чья она дочь. В фильме на этот вопрос даётся однозначный ответ: Виолетта растёт в семье Хелен и Боба Парров. Правда, Хелен, она же Эластика, — обладательница рыжей шевелюры, а Боб, или мистер Исключительный, — блондин. Младшие братья девушки — тоже светловолосые карапузы. От кого же достались Виолетте иссиня-чёрные волосы? Поклонники ленты подозревают, что тут виновата Хелен. Пока из-за работы мистера Исключительного семье приходилось постоянно переезжать, она скучала и общалась с товарищем супруга. Видимо, результатом этого общения и стало появление Виолетты. Косвенным подтверждением этого является совместная фотография друзей, которую Хелен хранит вместе с другими.

Смотрите видео и узнайте о других фанатских теориях, которые кое-что проясняют в истории.