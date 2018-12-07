Будоражащие секреты «Суперсеймеки»

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Проводник
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Апгрейд
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Суспирия
Триллер, Фэнтези, Ужасы
Купить билет
Братья Систерс
Вестерн, Боевик, Приключение
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Вдовы
Триллер, Мелодрама, Криминальный
Купить билет
Эллиот
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Колетт
Биография, Драма
Купить билет
Подбросы
Драма, Криминальный
Купить билет

Будоражащие секреты «Суперсемейки» 

Рамблер 1 час назад
В 2004 году вышел мультипликационный фильм «Суперсеймейка». История о супергероях-родственниках стала такой популярной, что уже скоро создатели задумались о продолжении. Пока авторы писали сценарий, фанаты придумали множество теорий о полюбившихся героях, которые помогают понять сюжет.
Одной из самых интересных стала история Виолетты. Виолетта — не просто девушка-герой, но и красавицы, которую сложно не заметить. Но поклонники всерьёз задумались, чья она дочь. В фильме на этот вопрос даётся однозначный ответ: Виолетта растёт в семье Хелен и Боба Парров. Правда, Хелен, она же Эластика, — обладательница рыжей шевелюры, а Боб, или мистер Исключительный, — блондин. Младшие братья девушки — тоже светловолосые карапузы. От кого же достались Виолетте иссиня-чёрные волосы? Поклонники ленты подозревают, что тут виновата Хелен. Пока из-за работы мистера Исключительного семье приходилось постоянно переезжать, она скучала и общалась с товарищем супруга. Видимо, результатом этого общения и стало появление Виолетты. Косвенным подтверждением этого является совместная фотография друзей, которую Хелен хранит вместе с другими.
Смотрите видео и узнайте о других фанатских теориях, которые кое-что проясняют в истории.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 самых обсуждаемых фильмов за 2018 год
Пять экранизаций великих книг Чингиза Айтматова
Актеры, променявшие Голливуд на фильмы для взрослых2
Шнуров подложил свинью Урганту3
Тарантино тайно готовит телесериал
Видео
00:26
Сталлоне закончил съемки в «Рэмбо»
Актеры
03:58
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х
ТВ
01:42
О драке на «Дом-2» заговорили в британской газете
ТВ
04:21
Будоражащие секреты «Суперсеймеки»
Фильмы
04:09
Постыдные моменты в прямом эфире
ТВ
03:07
Нелепые ляпы бондианы
Фильмы
02:51
Чем Леонид Гайдай расстроил Леонида Куравлёва
Актеры
04:39
Польские актрисы, которых обожали в СССР
Актеры
04:39
Актеры, снимавшиеся в кино в глубокой депрессии
Актеры Фильмы
10:05
Невероятные кинотеории, придуманные фанатами
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение