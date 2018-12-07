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Нелепые ляпы бондианы 

Рамблер 1 час назад
Фильм «Доктор Ноу» вышел в 1962 году и породил серию продолжений. Главный герой ленты, Джеймс Бонд, стал любимым персонажем нескольких поколений зрителей, хотя за время существования франшизы сменилось несколько актёров, игравших роль Агента 007. Премьера очередной серии бондианы — всегда громкое событие, к которому готовится и публика, и создатели. Однако иногда киношники по невнимательности или из-за спешки допускают нелепые ошибки, которым не место в истории про неуязвимого Джеймса Бонда.
1. Погоня в серии «007: Координаты „Скайфолл“» (2012). Агент гонится за злодеем, перемещаясь по улицам Стамбула. Однако временами он почему-то несётся по улицам ещё одного турецкого города Аданы, которая находится в 700 километрах от Стамбула. Как герои сумели мгновенно перенестись на такое расстояние, остаётся загадкой.
2. Прыжок в бездну в серии «Золотой глаз» (1995). В начале фильма Джеймс Бонд прыгает с дамбы. Сцена действительно впечатляет масштабностью, но каким-то образом в финальный монтаж попала ошибка: сначала зритель видит Бонда, рыгающего на фоне весенней природы, а буквально через несколько минут за спиной агента виден уже зимний пейзаж.
3. Взрывы в серии «007: Спектр». Картина начинается с бойни в Мехико. Посреди дня Бонд в одном из крупнейших городов мира Бонд устраивает разборку, в результате которой гремят взрывы и рушатся здания. Как ни странно, обычным жителям до этого дела нет: в паре кварталов идёт праздничное шествие, от которого даже полицейские не могут оторвать взгляда, несмотря на то, что неподалёку падает дом.
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