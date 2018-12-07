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Проклятье фильма «Полтергейст» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Полтергейст"
Легендарный фильм 80-х принес актерам, снявшимся в нем, мировую известность. Но за славу им пришлось заплатить. Картина вошла в список проклятых фильмов, о которых ходит дурная слава.
С участниками съемочной группы еще во время работы над фильмом, по их собственному утверждению, происходили странные вещи. Продолжились они и потом.
Актриса ДжоБет Уильямс рассказывала, что когда она возвращалась со съемок домой, то каждый раз замечала, что фотографии и картины на стенах в ее доме висят неровно. Уильямс поправляла рамы, но на следующий день все повторялось вновь.
В процессе съемок одной из частей трилогии «Полтергейст» ни с того ни с сего вдруг начался пожар в павильоне. Пострадали технические сотрудники. Позже никто не смог ответить, когда именно и по какой причине случилось возгорание.
Игравший в «Полтергейсте» юный актер Оливер Робинс чуть не простился с жизнью прямо на съемочной площадке. По сюжету мальчика должна была душить кукла-робот, которой управлял один из членов съемочной группы. Но в разгар работы у куклы внезапно сломалось и робот начал душить ребенка по-настоящему. Робинса еле успели спасти.
Еще одна странная случайность, закончившаяся, правда, хорошо, произошла с другим актером, Ричардом Лоусоном. Он должен был отправиться в путешествие на самолете, но по стечению обстоятельств сесть в тот день в самолет не смог. Авиалайнер потерпел крушение, человек, выкупивший место Лоусона погиб.
Другим актерам, снявшимся в «Полтергейсте» не так повезло. Двое из них, Хизер О’Рурк и Уилл Сэмпсон, умерли на операционном столе, актрису Доминик Данн жестоко избил ее бойфренд и она скончалась, едва ее привезли в больницу. По странному стечению обстоятельств, именно в день ее смерти продюсеры фильма, еще не зная о трагедии, объявили о начале съемок второй части «Полтергейста». Разумеется, работу над фильмом пришлось отложить.
Стоит отметить, что многие актеры, снимавшиеся в трилогии, после работы над фильмом скончались от рака.
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