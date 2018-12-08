Вышел первый трейлер фильма «Мстители: Финал»

Первый тизер-трейлер к четвертой части "Мстителей" был опубликован киностудией Marvel. Премьера картины состоится 25 апреля 2019 года. Режиссерами выступили братья Руссо.

В трейлере появляются некоторые из оставшихся в живых герои, кроме того, там фигурируют Человек-муравей и Соколиный глаз. Напомним, что в предыдущей части герои были разгромлены титаном Таносом. Судьба половины Мстителей остается неизвестной.

Четвертая лента франшизы носит подзаголовок "финал", что подтверждает намерения авторов сделать ее заключительной.