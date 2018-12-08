Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Проводник
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Апгрейд
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Суспирия
Триллер, Фэнтези, Ужасы
Купить билет
Братья Систерс
Вестерн, Боевик, Приключение
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск 86. Самые тёплые серии!
Мультфильм
Купить билет
Вдовы
Триллер, Мелодрама, Криминальный
Купить билет
Эллиот
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Колетт
Биография, Драма
Купить билет

Вышел первый трейлер фильма «Мстители: Финал» 

Рамблер 5 часов назад
Первый тизер-трейлер к четвертой части "Мстителей" был опубликован киностудией Marvel. Премьера картины состоится 25 апреля 2019 года. Режиссерами выступили братья Руссо.
В трейлере появляются некоторые из оставшихся в живых герои, кроме того, там фигурируют Человек-муравей и Соколиный глаз. Напомним, что в предыдущей части герои были разгромлены титаном Таносом. Судьба половины Мстителей остается неизвестной.
Четвертая лента франшизы носит подзаголовок "финал", что подтверждает намерения авторов сделать ее заключительной.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Леа Сейду снова составит компанию Джеймсу Бонду
Как снимали фильм «Доживем до понедельника»
Сериалы, которые нужно досмотреть в этом году
Комедии, основанные на реальных событиях
5 лучших мини-сериалов 2018 года
Видео
00:26
Сталлоне закончил съемки в «Рэмбо»
Актеры
03:58
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х
ТВ
01:42
О драке на «Дом-2» заговорили в британской газете
ТВ
04:21
Будоражащие секреты «Суперсеймеки»
Фильмы
04:09
Постыдные моменты в прямом эфире
ТВ
03:07
Нелепые ляпы бондианы
Фильмы
02:51
Чем Леонид Гайдай расстроил Леонида Куравлёва
Актеры
04:39
Польские актрисы, которых обожали в СССР
Актеры
04:39
Актеры, снимавшиеся в кино в глубокой депрессии
Актеры Фильмы
10:05
Невероятные кинотеории, придуманные фанатами
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение