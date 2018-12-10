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Тест: сможете ли вы угадать фильм по предмету? 

Рамблер 3 часа назад
Фото: New Line Cinema
Если вы настоящий киноман, то без труда отгадаете многие фильмы, лишь взглянув на один только кадр или увидев главного героя.
Но иногда обыкновенные предметы в той или иной картине несут большую смысловую нагрузку и без них сложно (а порой и вовсе невозможно) представить себе определенный фильм.
Помните альманах из "Назад в будущее", кольцо всевластия из "Властелина колец", миелофон в "Гостье из будущего"? Вокруг этих вещей строится все повествование. Собственно, без них и не было бы никакого фильма. Часто после выхода кинолент такие предметы становятся невероятно популярны. Фанаты стараются заполучить такую же или похожую вещь. Все это, конечно, очень на руку создателям фильма, которые с радостью выпускают продукцию для поклонников.
Предлагаем и вам проверить, насколько вы внимательны. Хорошо ли вы запоминаете предметы из фильмов и не упускаете ли из виду важные детали? Сложно не будет, обещаем.
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