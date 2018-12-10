Тест: сможете ли вы угадать фильм по предмету?

Если вы настоящий киноман, то без труда отгадаете многие фильмы, лишь взглянув на один только кадр или увидев главного героя.

Но иногда обыкновенные предметы в той или иной картине несут большую смысловую нагрузку и без них сложно (а порой и вовсе невозможно) представить себе определенный фильм.

Помните альманах из "Назад в будущее", кольцо всевластия из "Властелина колец", миелофон в "Гостье из будущего"? Вокруг этих вещей строится все повествование. Собственно, без них и не было бы никакого фильма. Часто после выхода кинолент такие предметы становятся невероятно популярны. Фанаты стараются заполучить такую же или похожую вещь. Все это, конечно, очень на руку создателям фильма, которые с радостью выпускают продукцию для поклонников.