Соломин едва не пострадал при пожаре на съемках 

Роль доктора Ватсона в сериале о Шерлоке Холмсе прославила Виталия Соломина на всю страну. Актеру приходилось совмещать многолетние съемки с игрой в Малом театре, где он служил. Постоянные поездки из Москвы в Петербург выматывали Соломина, но он каждый раз подбадривал себя, шутливо обращаясь к себе по утрам: «Просыпайся, талантище!». Коллеги по съемочной площадке запомнили один ритуал, который проделывал исполнитель доктора Ватсона: каждый раз перед съемками Соломин мыл голову тремя сырыми яйцами. Артист считал, что так его прическа будет лучше выглядеть в кадре. Но однажды актер едва не лишился своих волос, это произошло во время съемок эпизода с пожаром в доме на Бейкер-стрит. В этой сцене пиротехники использовали огненные шары, сильное пламя от которых моментально распространилось по всему павильону. По сценарию доктор Ватсон должен был потушить пожар, и актер отважно сражался с огнем на камеру до тех пор, пока тот не перекинулся на его волосы. Заметив, что Соломин горит в кадре, съемку остановили, артиста вовремя спасли.