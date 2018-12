«Хроники хищных городов» лидируют в прокате 

Кинолента "Хроники хищных городов" (Mortal Engines) возглавила кинопрокат в России и странах СНГ, собрав по итогам минувших выходных 274,8 млн рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за 6-9 декабря.

Вторую строчку в топе заняла фэнтезийная сказка дуэта режиссеров Лассе Халльстрема и Джо Джонстона "Щелкунчик и четыре королевства" (The Nutcracker and the Four Realms). Фильм вышел на российские экраны 8 декабря и собрал за два дня 185,5 млн рублей. Сюжет, основанный на сказке Э. Т. А. Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король", разворачивается вокруг юной Клары, которая отправляется в путешествие по сказочным местам и пытается попасть в четвертое королевство, где ей противостоит Мышиный король со своей армией мышей. В фильме снимались Маккензи Фой, Хелен Миррен