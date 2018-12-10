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«Хроники хищных городов» лидируют в прокате 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Кинолента "Хроники хищных городов" (Mortal Engines) возглавила кинопрокат в России и странах СНГ, собрав по итогам минувших выходных 274,8 млн рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за 6-9 декабря.
Новозеландско-американский фантастический фильм режиссера Кристиана Риверса "Хроники хищных городов", вышедший на российские экраны 6 декабря, основан на одноименном романе Филипа Рива и повествует о постапокалиптическом мире, в котором большие города перемещаются на огромных колесах и поглощают маленькие ради ресурсов. Автором сценария и продюсером ленты выступил автор кинотрилогий "Властелин колец" и "Хоббит" Питер Джексон. В главных ролях снимались Роберт Шиэн, Хера Хильмар, Хьюго Уивинг.
Вторую строчку в топе заняла фэнтезийная сказка дуэта режиссеров Лассе Халльстрема и Джо Джонстона "Щелкунчик и четыре королевства" (The Nutcracker and the Four Realms). Фильм вышел на российские экраны 8 декабря и собрал за два дня 185,5 млн рублей. Сюжет, основанный на сказке Э. Т. А. Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король", разворачивается вокруг юной Клары, которая отправляется в путешествие по сказочным местам и пытается попасть в четвертое королевство, где ей противостоит Мышиный король со своей армией мышей. В фильме снимались Маккензи Фой, Хелен Миррен, Кира Найтли и Морган Фримен.
На третьем месте расположился мультфильм "Ральф против интернета" (Ralph Breaks the Internet), принесший создателям за выходные 87,1 млн рублей. Картина, вышедшая в отечественный прокат 22 ноября, является продолжением мультфильма "Ральф" 2012 года и повествует о персонаже видеоигры Ральфе и его подруге Ванилопе фон Кекс, которые покидают мир игровых автоматов и отправляются покорять бескрайние просторы интернета. Мультфильм озвучивали Джон Райли, Сара Сильверман, Галь Гадот.
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Неделя российского кино началась в Нью-Йорке с детского шоу Подружка Бэтмена и мама рэпера. Необычные роли Ким Бейсингер "Хроники хищных городов". Муниципальный дарвинизм и режиссерский пофигизм
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