Безработный екатеринбуржец снимется в фильме с Джейсоном Стейтемом

Если долго мучиться, что-нибудь получится. Ну, или верой в свою счастливую звезду можно объяснить фантастические события, произошедшие в жизни безработного жителя Екатеринбурга, который, долгое время безуспешно пытавшийся попасть на российские киноэкраны, неожиданно может оказаться на экранах мировых.

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Джейсон Стейтем рекламирует смартфоны в образе женщиныАктер принял участие в рекламном ролике от LGЛеон Янин решил отправить свое видео двум мировым знаменитостям режиссеру Гаю Ричи и актеру Джейсону Стейтему. На английском не самого лучшего качества россиянин обратился сначала к именитому режиссеру в соцсетях и предложил вслед за ним провести силовую тренировку. Леон начал приседать с колесом в руках. Ролик из серии «А вам слабо» некоторое время оставался без ответа. Тогда неунывающий Леон отправил такое же видео Стейтему, но все равно ни на что не надеялся.

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Однако, не так давно с мужчиной связался представитель режиссера и предложил Янину роль в новом фильме, как водится, «плохого русского». Пробы должны состояться весной 2019 года в Европе. В Москве не так давно уже прошла встреча с продюсерами, на которой стороны подписали часть бумаг.