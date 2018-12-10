Кто мог бы сыграть бандита Горбатого

В роли бандита Горбатого в фильме «Место встречи изменить нельзя» (1979) режиссёр Станислав Говорухин изначально видел Ролана Быкова . Быкова это предложение расстроило. Артист только что пережил развод с женой и опасался, что после роли преступника, да ещё с уродством, женщины его вообще разлюбят. Но Говорухин не просто настоял на участии Быкова, но и ещё и отправил к нему Аркадия Вайнера , одного из авторов романа «Эра милосердия», по которому и снимали фильм. Вайнер уговорил Ролана Антоновича, съёмочная группа отправилась в Одессу и начала подготовку. Но у Быкова на нервной почве случился инфаркт, и его пришлось всё-таки снять с роли. Тогда Говорухин, которому нужно было срочно найти замену, вызвал из столицы Армена Джигарханяна . Джигарханян имел репутацию исполнителя универсального, способного вжиться в любой образ, и согласился сниматься в роли Горбатого. Правда, парик, в которому ему приходилось появляться в кадре, был крайне неудобен и постоянно съезжал. Из-за этого приходилось переснимать дубли, заставляя нервничать коллег. Позже Армен Борисович рассказывал, что в этом был только один плюс — за пластический грим ему полагалась прибавка к гонорару.

Роль Горбатого стала для Армена Джигарханяна знаковой, многие и сегодня помнят его за зловещий образ бандита. А как оценил этот образ Ролан Быков, который так и не появился в картине, рассказывает видео.