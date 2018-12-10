Названы лучшие новогодние фильмы

Фото: Кадр из фильма "Один дома"

Свои любимые картины назвали российские актеры и блогеры.

Агентство «НьюИнформ» представило список фильмов с новогодней атмосферой, которые предпочитают смотреть российские звезды.

Также актеры и блогеры во главе с главным «мажором» России отметили, что с удовольствием смотрят в праздники обе части картины «Один дома».

Известный блогер Евегний Бажов назвал одним из лучших новогодних фильмов картину Виктора Шамирова «Со мной вот что происходит», отметив, что лента пронизана «лиричностью и меланхоличной атмосферой».

Также российские звезды назвали обязательными к просмотру в новогодние праздники картины «Джентльмены удачи», «Чародеи», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «1+1» и все части фильма «Елки».