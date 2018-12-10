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Названы лучшие новогодние фильмы 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Один дома"
Свои любимые картины назвали российские актеры и блогеры.
Агентство «НьюИнформ» представило список фильмов с новогодней атмосферой, которые предпочитают смотреть российские звезды.
Первое место ожидаемо заняла картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром!». В том, что любят этот фильм признались Павел Прилучный, Виктор Логинов и многие другие артисты.
Также актеры и блогеры во главе с главным «мажором» России отметили, что с удовольствием смотрят в праздники обе части картины «Один дома».
Известный блогер Евегний Бажов назвал одним из лучших новогодних фильмов картину Виктора Шамирова «Со мной вот что происходит», отметив, что лента пронизана «лиричностью и меланхоличной атмосферой».
Также российские звезды назвали обязательными к просмотру в новогодние праздники картины «Джентльмены удачи», «Чародеи», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «1+1» и все части фильма «Елки».
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