Назван самый страшный фильм ужасов десятилетия

Экспертам удалось найти самый жуткий фильм.

Самым страшным фильмом ужасов представители сообщества «Паранормальные явления» признали картину режиссера Джоэля Андерсона «Озеро Мунго».

Мистическая драма вышла на экраны в 2008 году и сочетает в себе, по мнению экспертов, несколько жанров: детектив, ужасы и триллер.

Картина повествует о шестнадцатилетней девушке, утонувшей в озере во время отдыха с друзьями. Через некоторое время родственники девушки начинают чувствовать ее присутствие в доме и начинают собственное расследование смерти подростка, не поверив заключению полицейских, постановивших, что это всего лишь несчастный случай. Вскоре близкие девушки узнают, что она чувствовала скорое приближение смерти.

Интересно, что сам режиссер фильма никогда не считал свою картину фильмом ужасов и в многочисленных интервью всегда подчеркивал, что «Озеро Мунго» не относится к данному жанру.

Андерсон позиционировал фильм как драму, отмечая, что для него было важно показать скорбь родных в связи с утратой близкого человека. Но зрители и эксперты, видимо, считают иначе.