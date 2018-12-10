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Мультики, скопировавшие диснеевские истории 

Рамблер 3 часа назад
Там, где кто-то однажды нашёл успех, обязательно попытают удачи и другие. Этот тезис подтверждают герои диснеевских мультфильмов, которых копируют другие студии. Правда, далеко не всегда копии могут сравниться по качеству с оригиналом.
1. «Рапунцель: Запутанная история» (2010). Мультфильм о девушке с невероятно длинными волосами, имевшими магические свойства, вдохновил мультипликаторов из Великобритании «Запутанные». Мультик вышел почти сразу после оригинала и по-настоящему запутал зрителей: те, кто купили диски по ошибке вместо диснеевской картины, жаловались на кошмарную анимацию.
2. «Тачки» (2006). Когда мультфильм вышел, то сразу же завоевал сердца юной публики. Авторы создали ещё два продолжения и компьютерную игру по мотивам мультика, а потом ещё и мультфильм «Самолёты». Идею позаимствовали российские мультипликаторы, которые придумали историю «Крылья», похожую одновременно и на «Тачки», и на «Самолёты». Сюжет многим показался незаконченным, да и анимация была слабоватой, однако «Крылья» в целом пришлись по вкусу аудитории.
Видео рассказывает о других мультиках, которые беззастенчиво копируют диснеевские.
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