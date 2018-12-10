Мультики, скопировавшие диснеевские истории

Там, где кто-то однажды нашёл успех, обязательно попытают удачи и другие. Этот тезис подтверждают герои диснеевских мультфильмов, которых копируют другие студии. Правда, далеко не всегда копии могут сравниться по качеству с оригиналом.

1. «Рапунцель: Запутанная история» (2010). Мультфильм о девушке с невероятно длинными волосами, имевшими магические свойства, вдохновил мультипликаторов из Великобритании «Запутанные». Мультик вышел почти сразу после оригинала и по-настоящему запутал зрителей: те, кто купили диски по ошибке вместо диснеевской картины, жаловались на кошмарную анимацию.

2. «Тачки» (2006). Когда мультфильм вышел, то сразу же завоевал сердца юной публики. Авторы создали ещё два продолжения и компьютерную игру по мотивам мультика, а потом ещё и мультфильм «Самолёты». Идею позаимствовали российские мультипликаторы, которые придумали историю «Крылья», похожую одновременно и на «Тачки», и на «Самолёты». Сюжет многим показался незаконченным, да и анимация была слабоватой, однако «Крылья» в целом пришлись по вкусу аудитории.

Видео рассказывает о других мультиках, которые беззастенчиво копируют диснеевские.