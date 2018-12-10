Киношные злодеи, которые были правы

В серии бондианы «007: Координаты „Скайфолл“» (2012) публику в очередной раз восхитил Агент 007 в исполнении Дэниела Крэйга , но в немалой степени фильм обязан успехом главному злодею Раулю Сильве, сыгранному Хавьером Бардемом . Рауль когда-то был спецагентом, но потом перешёл на тёмную сторону, превратившись в кибертеррориста. Сильва прошёл через пытки китайских разведчиков, тогда как агентство MI6, где он и работал, попросту бросило его. Именно это и заставило Рауля отказаться от прежних принципов и начать войну против бывших соратников. В каком-то смысле Рауль Сильва и Джеймс Бонд схожи, а сам террорист, возможно, в чём-то был прав.

Интересно, что иногда злодеи в фильмах не так однозначны, как кажется на первый взгляд. В апокалиптическом фильме «2012» 2009 года во время потопа глава администрации американского президента Карл Анхойзер весь фильм ведёт себя сомнительно. В какой-то момент он прерывает попытку главного героя спасти семью, закрывая дверь прямо перед его лицом. Этот поступок выглядит чудовищным, но если подумать о том, что, не закрой Анхойзер дверь, то мощный поток снёс бы остальных людей, то становится понятно, что он на самом деле спас всех, пожертвовав единицами.

Смотрите видео и узнайте о других злодеях, которые не так уж плохи.