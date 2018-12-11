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Фильмы о любви, которые вас удивят 

Ivi.ru 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Остиленд"
С тех пор, как люди научились записывать свои истории, о любви было рассказано столько, что, кажется, невозможно уже придумать ничего нового. Тем не менее, сценаристы и писатели очень стараются.
Несколько картин о любви, которые взяли за основу нетривиальные сюжеты.

"Мои парни — животные"

ivi.ru
Разочарованная в отношениях Эмма нечаянно загадывает странное желание, и ее кот и пес превращаются в двух идеальных парней. Бывшие питомцы оказываются в сложной ситуации: они не могут просто так вернуться домой. Вряд ли хозяйка поверит, что животные вот так вот просто перевоплотились. И единственный способ — стать парнем Эммы. А поскольку у людей принято жить только парами, а не втроем, то один из них останется не у дел. Так что, пока бедная Эмма ищет своих кота и пса, те ухаживают за ней и наперебой зовут на свидания. Короче, все сложно.

"Все пары делают это"

ivi.ru
В силу жизненных обстоятельств разгильдяй Андриан решает устроить детский сад на дому. Он понятия не имеет, как нужно ухаживать за детьми, чем их кормить, как развлекать, но полон решимости насолить таким оригинальным образом своей бывшей. Милая комедия из Франции о том, на что может пойти оскорбленный в своих любовных чувствах мужчина.

"Как разговаривать с девушками на вечеринках"

ivi.ru
В Лондоне 70-х молодой панк знакомится со странной девушкой. Она и ее друзья оставляют впечатление чудачек даже на фоне панков, не говоря уж об обычных англичанах. А все потому, что она инопланетянка, посетившая Землю с туристическими целями.

"Форма воды"

ivi.ru
Немая уборщица Элайза работает в секретной научно-исследовательской лаборатории. Однажды она знакомится с неким Существом, типа нашего Человека-амфибии, и проникается к нему симпатией. А тому грозит серьезная опасность, поэтому уборщица устраивает тайную эвакуацию пленника к себе домой.

"Привидение"

ivi.ru
У главного героя насыщенная, но не очень комфортная биография: каждый день он просыпается в новом теле и вынужден привыкать к новым обстоятельствам. Но самые сложности начинаются, когда он должен как-то объяснить понравившейся ему девушке свой странный образ жизни. И подружке не проще — каждый день приходится встречаться с новым человеком.

"Руби Спаркс"

ivi.ru
Молодой писатель Кэлвин в разгар творческого кризиса придумывает девушку своей мечты — Руби Спаркс. В один присест написав про нее едва ли не целый роман, Кэлвин засыпает, а, проснувшись, обнаруживает на кухне свою героиню, занятую приготовлением омлета.

"Любовники"

ivi.ru
Майкл и Мэри уже давно не близки друг другу. Они продолжают жить вместе и спать в одной кровати, но вот-вот разойдутся. Тем более что у обоих есть новые отношения, и их любовники ждут, когда этим двоим надоест притворяться семейной парой. Этот миг уже близок, но тут у супругов случается нечаянный поцелуй, и теперь они изменяют своим возлюбленным друг с другом.

"Мой ангел"

ivi.ru
У невидимого мальчика в этом мире много проблем, и главная — одиночество. Ему повезло встретить подружку, которая смогла узнать его получше только потому, что была слепой и вообще не в курсе о физическом изъяне своего друга. Однажды она делится хорошими новостями: ей сделают операцию, чтобы вернуть зрение.

"Тепло наших тел"

ivi.ru
Молодой и открытый красоте мира зомби по имени Р влюбляется в свою еду — хорошенькую и напуганную девушку. Он прячет ее в самолете от других зомби и как может развлекает.

"Остинленд"

ivi.ru
Чудачка Джейн, живущая в американской глубинке, безумно влюблена в мистера Дарси, которого придумала Джейн Остин еще в далеком XIX веке. Узнав, что в Великобритании есть специальный парк, имитирующий эпоху времен регентства, девушка тратит все свои сбережения на несколько дней в поместье. Разодевшись как на карнавал, она едет в далекий Лондон, чтобы хоть немного прикоснуться к миру своей мечты.
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