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Догилеву снимали в фильме вопреки директору студии 

Рамблер 3 часа назад
Татьяна Догилева очень хотела сняться в фильме «Блондинка за углом», ее посоветовал рассмотреть на главную роль отец режиссера Владимира Бортко. Догилева была в восторге от сценария, в котором затрагиваются острые и актуальные темы. Единственная загвоздка заключалась в том, что главная героиня мелодрамы была девушкой неземной красоты, а сама актриса себя таковой не считала. Тем не менее, артистка решила пробоваться на роль и, блестяще сыграв предприимчивую продавщицу Надежду на кастинге, была утверждена. Но талантливой актрисе пришлось отстаивать свое право на эту роль: сам директор «Ленфильма» хотел, чтобы вместо Татьяны Догилевой образ деловой красавицы воплотила на экран Александра Яковлева. За актрису заступился Бортко, который увидел в ней героиню своей картины. А на съемочной площадке над Догилевой подшучивал ее партнер Андрей Миронов, он не преминул поинтересоваться у артистки, почему Бортко выбрал именно ее, ведь Надежда по сценарию была красавицей. Подобные насмешки расстраивали Догилеву, и однажды она набралась смелости и резко ответила своему знаменитому коллеге: «Все, отшутились!».
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