Как снимали сказку «Приключения Буратино»

Руководство киностудии поначалу хотело картину запретить, назвав «безобразным фильмом» и заявив, что такой кошмар детям показывать нельзя

С тех пор прошло 43 года. «Приключения Буратино» продолжает оставаться одной из самых любимых сказок в нашей стране — ее смотрят представители нескольких поколений. Некоторых актеров, снявшихся в веселом добром фильме, уже нет в живых. Кто-то из тех, кто запомнился зрителям, снимался потом много и активно, а для кого-то работа в «Буратино» стала единственным киноопытом.

Как Диму Иосифова подвешивали вниз головой

Режиссер Леонид Нечаев хотел найти на главную роль настоящего «Буратино» — с таким же озорным и независимым характером. И однажды в подземном переходе он увидел такую картину: бежит бабушка, за руку тащит мальчишку, у того под мышкой — труба, в другой руке — коньки. Мальчишка очень ему понравился, режиссер подошел и предложил ему сниматься в кино, на что бабушка, запыхавшись, простонала: «Милый, не до кино нам! Вот, с музыки надо успеть на фигурное катание!».

Кадр из фильма "Приключения Буратино"

И сам Дима Иосифов поначалу наотрез отказался сниматься, его уговорили родители. Мама, присутствовавшая на съемках, очень не хотела, чтобы ее сына подвешивали вниз головой в сцене, где Кот и Лиса хотят вытрясти из него монеты. Требовала дублера. Режиссер же пошел на хитрость — отправил заботливую маму в магазин за продуктами, а пока ее не было, быстренько, с двух дублей, снял сцену с Димой.

После «Буратино» Дима, что называется, проснулся знаменитым. Режиссеры буквально рвали его на части, мечтая снять в своих фильмах. И он появился еще в нескольких сказках — «Про Красную Шапочку», «Проданный смех»… Окончив школу, Дмитрий подал документы во ВГИК, затем учился в Белорусской академии искусств. Однако впоследствии он понял, что хочет быть не актером, а режиссером: снял несколько фильмов и 4 десятка рекламных роликов, участвовал в создании проекта «Последний герой».

Как режиссер довел Мальвину до слез

Девочку на роль Мальвины привела на съемочную площадку ассистент режиссера. Она ехала в поезде вместе с Таней Проценко и ее мамой, и шестилетняя Таня поразила ее своим артистизмом: всю дорогу симпатичная малышка развлекала попутчиков стихами, песнями и сценками.

Кадр из фильма "Приключения Буратино"

Однако работа над фильмом оказалась для Тани не такой простой. Особенно трудно было сниматься в сценах, где требовалось заплакать. Не помогали ни лук, ни глицерин — Тане не плакалось, и все тут!

И тогда режиссер начал очень строго с ней разговаривать. Это подействовало: от обиды у нее полились слезы. Леонид Нечаев сам схватил камеру и начал снимать… Потом, как вспоминала Татьяна Проценко , он ее угощал конфетами и всячески успокаивал. Что поделаешь — такая работа.

Вполне возможно, что в дальнейшем Татьяна стала бы профессиональной актрисой — ее приглашали на роль Красной Шапочки в известную сказку, предлагали сыграть Железную Кнопку в «Чучеле»… Помешала серьезная травма, которую Таня получила, неудачно упав с велосипеда. С кино пришлось распрощаться. «Девочка с голубыми волосами» стала поэтом — она окончила Литературный институт. А еще она — мама двоих детей.

Пьеро стал врачом в Израиле

Кадр из фильма "Приключения Буратино"

Грустный влюбленный поэт Пьеро тоже не стал артистом. Эта роль в жизни Романа Столкарца — единственная. Он окончил мединститут, эмигрировал в Израиль, женился. Сегодня он — успешный врач-педиатр, у него четверо детей.

Артемон — бизнесмен в Канаде

Кадр из фильма "Приключения Буратино"

Роль верного пуделя Артемона сыграл Томас Аугустинас , и он тоже больше не появлялся на киноэкране. Вместе с семьей Томас переехал в 1985 году в Канаду, впоследствии стал бизнесменом. А в России некоторое время он представлял различные иностранные фирмы.

Арлекин — загадочная судьба

Кадр из фильма "Приключения Буратино"

И для Арлекина — Григория Светлорусова — актерский опыт ограничился единственным фильмом. Интересно, что никому не известно о его дальнейшей судьбе. О Светлорусове рассказывают разное. По одной из версий, он был связан с бандитами, и, чтобы избежать следствия по заведенному на него делу, бывший Арлекин переехал на Украину, а затем — в Америку.

Другая версия утверждает, что он стал сотрудником разведки. Однако нет ни одного доказательства на этот счет.

Карабас-Барабас обижался на Буратино

Владимир Этуш , уже известный к тому времени артист, так старательно кричал, рычал и топал ногами на детей-актеров, что те всерьез его боялись. Мало того — Дима Иосифов, войдя в роль, очень метко бросал в злодея шишки, точно попадая ему в голову и хохоча при этом. Этуш жаловался: «Димка — очень злой мальчишка!».

Кадр из фильма "Приключения Буратино"

Владимир Этуш сыграл в кино почти 80 ролей, сегодня актеру уже 96 лет.

Кот Базилио и Лиса Алиса

Ролан Быков — Кот Базилио — относился к своей супруге Елене Санаевой , сыгравшей Алису, подчеркнуто нежно. Но на съемочной площадке романтическим чувствам не было места. Если ему казалось, что жена играет неубедительно, он кричал ей: «Бездарь!», чем нередко доводил до слез.

Кадр из фильма "Приключения Буратино"

Сам же Быков отдавался своей роли со всей страстью, придумывал интересные моменты. Например, для кадра, где он на «пятой точке» съезжает по ступенькам и начинает просить милостыню, он выломал сиденье из студийного автобуса. Именно на нем и съезжал — разодрал сиденье в хлам. Водитель, увидев такое варварство, полез на «Базилио» с кулаками… Пришлось разнимать.

Черепаха Тортила волновалась за лягушек

Кадр из фильма "Приключения Буратино"

«Королева эпизода», так и не дождавшаяся главных ролей, Рина Зеленая известна в основном по двум своим персонажам: миссис Хадсон и Черепахи Тортилы. Снимаясь в сказке «Приключения Буратино», 72-летняя актриса очень беспокоилась, как бы не простудились девочки, игравшие лягушек: им снова и снова надо было прыгать в холодную воду пруда, а стоял ноябрь! И в какой-то момент твердо сказала режиссеру: еще раз заставишь их прыгать в воду — уеду немедленно! Пришлось ограничиться снятыми дублями.

Доброго Дуремара обожали дети

С Роланом Быковым подружился на съемках Дима Иосифов. А вот Владимира Басова , сыгравшего Дуремара, нежно полюбили все дети-актеры: каждую свободную минуту они бежали к нему. Талантливого артиста не стало в 1987 году — он умер, не перенеся второго инсульта.

Кадр из фильма "Приключения Буратино"

Нет больше с нами и Папы Карло — артиста Николая Гринько . Его не стало в 1989 году.

Сегодня нам трудно представить свое детство без этой чудесной сказки, а ведь в свое время чиновники от кино запрещали его выпускать на экраны, крича: «Безобразие! Кот без хвоста — разве так бывает? А это что такое — лиса в платье и шляпе? И вообще, Буратино бессовестно мучает старого человеком с бородой!». Премьера состоялась лишь благодаря опасению начальства «Беларусьфильма» остаться без премии — ведь был конец года, и нужно было обеспечить выполнение плана.