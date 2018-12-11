Премьеры недели: от Человека-паука до Аквамена

Рассказываем, чем порадуют зрителей прокатчики на этой неделе.

“Аквамен”

На экраны, наконец, выходит один из самых ожидаемых фильмов этого года. Историю Артура Карри, который, как оказалось, на самом деле вовсе не обычный человек, а правитель семи морей, можно будет посмотреть в кинотеатрах с четверга. По сюжету мать молодого человека перед смертью открывает сыну тайну о том, что она была Королевой Атлантиды, а он сам — законный наследник подводного мира. Теперь Артуру становится ясно, почему он обладает феноменальной силой и способностью дышать под водой. Теперь Артуру, взявшему имя Аквамен, предстоит использовать свою сверхсилу для спасения мира людей и восстановления порядка в подводном мире.

“Бамблби”

Режиссер: Трэвис Найт

Спин-офф популярной франшизы «Трансформеры» обещает стать не менее интересным. Действие сюжета происходит в 1987 году. Автобот Бамблби в жестокой схватке получает страшные ранения и теряет память, но успевает трансформироваться из джипа в одну из моделей фольксвагена. Через некоторое время Бамблби обнаруживает девушка по имени Чарли, которая восстанавливает его и понимает, что перед ней не совсем обычная машина. А вскоре они находят послание от Оптимуса Прайма, в котором говорится о том, что Бамблби предстоит защитить Землю и ее обитателей.

“Гринч”

Режиссер: Ярро Чейни

Анимационная версия известной сказки об угрюмом зеленом существе по имени Гринч. В детстве маленького монстрика обижали жители городка Ктоград и насмехались над его внешностью. Не выдержав издевательств, Гринч ушел жить в пещеру, где провел долгие годы. И вот теперь он «созрел» отомстить своим обидчикам и украсть самый любимый праздник жителей города.

“Хрусталь”

Режиссер: Дарья Жук

История жизни молодой девушки по имени Эвелина в Минске 1990-х годов. Ее мечта — уехать в Америку, а для получения визы необходимо указать в анкете место работы. Поскольку девушка официально не работает нигде, а перебраться за границу очень хочется, она решается на обман. Эвелина подделывает справку, в которой указано, что девушка трудится на хрустальном заводе (который давно разорен) и указывает выдуманный местный номер телефона. Но оказывается, что такой номер действительно существует и на него в любой момент могут позвонить, чтобы проверить достоверность информации. Эвелине приходится ехать в село, находящееся неподалеку от хрустального завода и знакомиться с владельцами заветного телефонного номера.

"Человек-паук: Через вселенные"

Режиссер: Боб Персикетти