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Премьеры недели: от Человека-паука до Аквамена 

Рамблер 3 часа назад
Рассказываем, чем порадуют зрителей прокатчики на этой неделе.

“Аквамен”

Режиссер: Джеймс Ван
На экраны, наконец, выходит один из самых ожидаемых фильмов этого года. Историю Артура Карри, который, как оказалось, на самом деле вовсе не обычный человек, а правитель семи морей, можно будет посмотреть в кинотеатрах с четверга. По сюжету мать молодого человека перед смертью открывает сыну тайну о том, что она была Королевой Атлантиды, а он сам — законный наследник подводного мира. Теперь Артуру становится ясно, почему он обладает феноменальной силой и способностью дышать под водой. Теперь Артуру, взявшему имя Аквамен, предстоит использовать свою сверхсилу для спасения мира людей и восстановления порядка в подводном мире.
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“Бамблби”

Режиссер: Трэвис Найт
Спин-офф популярной франшизы «Трансформеры» обещает стать не менее интересным. Действие сюжета происходит в 1987 году. Автобот Бамблби в жестокой схватке получает страшные ранения и теряет память, но успевает трансформироваться из джипа в одну из моделей фольксвагена. Через некоторое время Бамблби обнаруживает девушка по имени Чарли, которая восстанавливает его и понимает, что перед ней не совсем обычная машина. А вскоре они находят послание от Оптимуса Прайма, в котором говорится о том, что Бамблби предстоит защитить Землю и ее обитателей.
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“Гринч”

Режиссер: Ярро Чейни
Анимационная версия известной сказки об угрюмом зеленом существе по имени Гринч. В детстве маленького монстрика обижали жители городка Ктоград и насмехались над его внешностью. Не выдержав издевательств, Гринч ушел жить в пещеру, где провел долгие годы. И вот теперь он «созрел» отомстить своим обидчикам и украсть самый любимый праздник жителей города.
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“Хрусталь”

Режиссер: Дарья Жук
История жизни молодой девушки по имени Эвелина в Минске 1990-х годов. Ее мечта — уехать в Америку, а для получения визы необходимо указать в анкете место работы. Поскольку девушка официально не работает нигде, а перебраться за границу очень хочется, она решается на обман. Эвелина подделывает справку, в которой указано, что девушка трудится на хрустальном заводе (который давно разорен) и указывает выдуманный местный номер телефона. Но оказывается, что такой номер действительно существует и на него в любой момент могут позвонить, чтобы проверить достоверность информации. Эвелине приходится ехать в село, находящееся неподалеку от хрустального завода и знакомиться с владельцами заветного телефонного номера.
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"Человек-паук: Через вселенные"

Режиссер: Боб Персикетти
Новая история о супергерое, предложенная Филом Лордом и Крисом Миллером и облаченная в анимационную «оболочку». В центре сюжета — подросток по имени Майлз Моралес, который живет в Нью-Йорке и обладает суперспособностями. Но оказывается, существуют параллельные вселенные и костюм Человека-паука носит не только он.
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