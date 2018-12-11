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Дома из знаменитых лент, которые можно купить 

Рамблер 58 минут назад
Действие вампирской истории «Сумерки» (2008) происходит в небольшом американском городке Форкс. А вот снимали дом главной героини Бэллы совсем в другом городе — Сент-Хеленсе. В 2015 году владелец дома выставил его на продажу, запросив всего 400 000 долларов. Любой фанат вампиров мог купить особняк, и в итоге он ушёл покупателю, предложившему почти 800 000 долларов. Это не первый случай, когда дома, попавшие в кино, покупали обычные люди.
Один из самых известных особняков, прославившихся после кино, стал коттедж Маккаллистеров из новогодней комедии «Один дома». Именно в нём в одиночку расправился с грабителями сообразительный малыш Кевин, сыгранный Маколеем Калкиным. Роль рокового для бандитов строения изображал дом в пригороде Чикаго, который владельцы решили продать в 2012 году. Новому хозяину пришлось выложить 1 500 000 долларов, но за эти деньги он приобрёл обстановку, которая практически не поменялась с момента съёмок.
Какие ещё особняки из кино могут купить обычные люди? Смотрите ролик и узнайте, как переехать в засветившийся в популярных фильмах и сериалах дом.
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