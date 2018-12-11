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Назван лучший фильм года 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "Рома"
Члены Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса назвали лауреатов престижной награды.
Лучшим фильмом 2018 года, по мнению экспертов, стала картина Альфонсо Куарона «Рома». Стоит отметить, что мнение критиков Лос-Анджелеса разделили их коллеги из Нью-Йорка: история, основанная на воспоминаниях Куарона о собственном детстве получила признание и у нью-йоркских киноэкспертов.
Также Альфонсо Куарон стал лучшим режиссером, по мнению Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, «Рома» также удостоился премии в номинации «Лучшая операторская работа».
Лучшим актером по мнению экспертов Лос-Анджелеса стал Итан Хоук (“Дневник пастыря”), а награду в категории «Лучшая женская роль» получила Оливия Колман за свою работу в картине «Фаворитка».
Лучшими сценаристами были названы Николь Холофсенер и Джефф Уитти (“Сможете ли вы меня простить?”). Отметили наградой и блокбастер «Черная пантера»: фильм получил награду за лучшую сценографию.
Награждение лауреатов состоится 12 января 2019 года.
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