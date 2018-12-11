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5 мультфильмов про космос и инопланетян 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты"
Космические просторы манят своей неизвестностью и таинственностью, а невиданные космические существа пугают и радуют одновременно. Эти красочные мультфильмы о космосе и далеких планетах будут интересны не только детям, но и взрослым.

"Тайна третьей планеты", 1981

Все дети завидуют школьнице Алисе Селезневой — ведь ее папа занимается космозоологией. И однажды он берет дочку с собой в экспедицию по поиску новых животных для московского космического зоопарка КосмоЗоо. Однако это путешествие превращается в настоящее приключение, когда команда профессора Селезнева сталкивается с настоящими космическими пиратами.

"Валл-и", 2008

Кадр из мультфильма "Валл-и"
Робот Валл-и — устаревшая модель уборщика мусора, завалы которого он разбирает на безжизненной Земле в полном одиночестве, поскольку другие модели роботов вышли из строя, а человечество давно покинуло планету и скитается в космосе. Но Валл-и непросто робот, у него есть человеческие чувства: он слушает музыку и любуется звездами. Его дом-контейнер полон самых разных безделушек, вроде кубика Рубика, вилки и помолвочного колечка. У робота даже есть домашний питомец — чудом выживший таракан, а в старом ботинке вырос зеленый побег неизвестного растения. Именно из-за этого у Валл-и неожиданно меняется жизнь…

"Мегамозг", 2010

Кадр из мультфильма "Мегамозг"
Мегамозг — преступник-неудачник с далекой планеты, которую засосало в черную дыру. Все его коварные планы по захвату мира терпят неудачи из-за супергероя Мачомена — признанного любимца города Метросити. Однажды Мегамозг все-таки одолел своего противника, но тут же понял, что собственноручно лишил себя смысла жизни. Тогда пришельцу приходит мысль воспитать нового супергероя, который сможет принять вызов злого гения. Однако Мегамозга и тут ждет неудача — его "безупречный" план не подходит новичку-"супергерою"…

"Дом", 2015

Кадр из мультфильма "Дом"
Инопланетная раса Бувов захватывает нашу планету, спасаясь от своих врагов. Конечно, земляне недовольны и отказываются входить в положение инопланетян, лишившихся дома. Но девочка по имени Дар решает узнать пришельцев получше, познакомившись с одним из них. Був О очень дружелюбный и оптимистичный, но почему-то среди сородичей у него нет друзей, и он рад, что может сблизиться с землянкой. Правда, у О большие проблемы!..

"Маленький принц", 2015

Кадр из мультфильма "Маленький принц"
Рядом с добродушным стариком-авиатором поселилась очень педантичная мама с прилежной дочкой. Жизнь девочки расписана на несколько лет вперед, а на развлечения нет времени вовсе. Строгий план рушится, когда малышка знакомится с соседом, который рассказывает удивительную историю о Маленьком принце с небольшого астероида и его любимой Розе. Девочка с удовольствием погружается в мир необычного космического героя с помощью рисунков старого авиатора. Она наконец-то открывает для себя детство, которого была лишена долгое время.
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