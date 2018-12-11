Ученые назвали Джеймса Бонда хроническим алкоголиком

Специалисты из университета Отаго в Новой Зеландии внимательно изучили все произведения и кинофильмы о Джеймсе Бонде и пришли к выводу, что знаменитый агент 007 был хроническим алкоголиком.

Так, по словам ученых, в каждой из частей Джеймс Бонд выпивал не менее пяти раз. Несмотря на то, что британскому разведчику стоило бы быть осторожным и бдительным, он никогда не отказывался от любого алкогольного напитка, который бы ему предлагали.

Что касается любимого горячительного напитка агента 007, то это коктейль — водка с мартини, утверждается в статье журнала Medical Journal of Australia.

По словам исследователей, Джеймс Бонд показывает своим поклонникам плохой пример, поскольку такие дозы спиртного, которые он обычно принимает, могут быть смертельными для человека. Кроме того, любовь к выпивке часто становилась угрозой для жизни самого разведчика.