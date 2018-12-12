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Человек-паук может появиться в сиквеле «Венома» 

Фильм.Ру 2 часа назад
Фото: Фильм.Ру
В беседе с Discussing Film сценарист Джефф Пинкнер подтвердил, что продолжение "Венома" уже находится в разработке. И хотя сам Пинкнер не участвует в написании скрипта для второй части, он всё же намекнул на появление в фильме дружелюбного соседа Человека-паука.
"Я не хочу (и не должен) раскрывать никаких конкретных деталей, однако вполне существует возможность того, что в будущем фильме про Венома Человек-паук сыграет важную роль Думаю, все вовлечённые в производство стороны были бы в восторге от совместной картины с этими персонажами",
‒ заявил сценарист.
Однако Пинкнер не уточнил, идёт ли речь о Человеке-пауке в исполнении Тома Холлэнда или же Sony планируют подыскать для своей франшизы нового актёра на роль Питера Паркера (официально "Веном" и другие спин-оффы про врагов Спайди не входят в киновселенную Marvel).
По слухам, премьера сиквела "Венома" должна состояться в октябре 2020 года. Продюсеры подумывают полноценно представить в продолжении суперзлодея Карнажа / Клетуса Кэссиди, при этом сохранив возрастной рейтинг PG-13.
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