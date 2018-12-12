Линдеманн расскажет о своей жизни в новом фильме

Лидер рок-группы Rammstein Тиль Линдеманн во время гастролей в России снимает автобиографический документальный фильм. В нем он намерен рассказать о своей творческой и личной жизни.

Артиста сопровождает съемочная группа во главе с режиссером Зораном Бихачем. Солист группы уже ранее сотрудничать с ним, в частности, Бихач снимал клипы музыкального коллектива, сообщает ТАСС

О деталях и дате выхода фильма пока ничего не известно, но, как заявила пресс-служба группы, он откроет много фактов из жизни Тиля Линдеманна.

Сейчас Rammstein гастролирует по России. Группа уже выступила в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. 12 декабря группа выступит в Иркутске, а 13 декабря — в Самаре.