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Линдеманн расскажет о своей жизни в новом фильме 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Лидер рок-группы Rammstein Тиль Линдеманн во время гастролей в России снимает автобиографический документальный фильм. В нем он намерен рассказать о своей творческой и личной жизни.
Артиста сопровождает съемочная группа во главе с режиссером Зораном Бихачем. Солист группы уже ранее сотрудничать с ним, в частности, Бихач снимал клипы музыкального коллектива, сообщает ТАСС.
О деталях и дате выхода фильма пока ничего не известно, но, как заявила пресс-служба группы, он откроет много фактов из жизни Тиля Линдеманна.
Сейчас Rammstein гастролирует по России. Группа уже выступила в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. 12 декабря группа выступит в Иркутске, а 13 декабря — в Самаре.
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