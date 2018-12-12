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Леонид Быков взял историю Ромео и Маши из жизни 

Рамблер 1 час назад
Для съёмок фильма про военных лётчиков «В бой идут одни старики» (1973) режиссёр Леонид Быков пригласил в качестве консультанта Виталия Попкова, дважды Героя Советского Союза. Попков стал и прототипом главного героя — командира эскадрильи Титаренко. Кстати, именно благодаря Попкову в картине появилась романтическая линия. История любви лейтенанта Сагдуллаева, прозванного Ромео, и летчицы Маши Поповой, произошла в реальной жизни. Увы, и там она закончилась трагически: пилот из Узбекистана Марисаев погиб во время воздушного боя, а его возлюбленная Галя была смертельно ранена при бомбёжке военной части. Актриса Евгения Симонова, которая в ленте сыграла Машу Попову, ту самую девушку, в которую был влюблён Ромео, стала после выхода драмы звездой. Для Евгении это была всего вторая роль в кино, ей исполнилось 18 лет, и такой нежный и трагический персонаж, по словам актрисы, стал для неё подарком судьбы.
Смотрите ролик и узнайте, как появился в фильме «В бой идут одни старики» лейтенант Александров по прозвищу «Кузнечик» и каким на самом деле был лётчик, с которого списали образ непосредственного парнишки, ставшего героем.
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