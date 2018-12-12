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Отличные трейлеры, обернувшиеся ужасными фильмами 

Рамблер 1 час назад
Бывало ли, что вы после просмотра трейлера загорались желанием немедленно посмотреть фильм, но были чудовищно разочарованы? Трейлеры — это рекламные ролики, они создаются яркими и насыщенными, чтобы у зрителей возникло стремление познакомиться и с самой картиной. Но в рекламные видео всегда вставляют самые выразительные и завораживающие кадры, при этом сама лента может быть нудной и блёклой.
1. «Прометей» (2012). Изначально «Прометей» задумывался как приквел фантастического триллера «Чужой» (1979), но потом превратился в отдельную историю. Фаната «Чужого» и «Чужих» (1986) ждали продолжения 16 лет и уже потирали в нетерпении руки, когда анонсировался выход «Прометея». После первого трейлера зрители буквально затаили дыхание — настолько он был интригующим и многообещающим. А вот сам фильм превратился в разочарование и вовсе не стал громким возвращением франшизы, как ожидалось.
2. «В сердце моря» (2015). История рыбаков, которые вынуждены несколько месяцев выживать в открытом море, должна была стать громким событием. Красивая выразительная картинка, современные спецэффекты, гигантский кашалот, атакующий лодку, — всё это увидела в трейлере публика. Но, как выяснилось, в трейлере как раз и показали все самое эффектное, а фильм оказался унылым и затянутым.
Видео рассказывает, какие ещё трейлеры много обещали зрителям, а фильмы не смогли дать.
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