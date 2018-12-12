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Самые кассовые фильмы российского проката-2018 

Ivi.ru 3 часа назад
Фото: Ivi.ru
До конца года осталось три уик-энда, из которых последний ничего не решит — по традиции, россияне не ходят в кино перед Новым годом, мы убираемся, закупаем продукты, чистим селедку и отвариваем овощи на салаты. Тут не до важнейшего из искусств!
Так что можно уже прикинуть, кто выйдет в этой гонке победителем. Ну и мы не расслабляемся, будем следить и своевременно править топ-10, если вдруг что.
1. Мстители: Война бесконечности — 1882,5 миллиона
Продано 6 609 тысяч билетов.
2. Веном — 1921,8 миллиона
Продано 7 099 тысяч билетов.
3. Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда — 1502,2 миллиона (прокат не завершен)
Продано 5 332 тысяч билетов.
4. Лед — 1452,7 миллиона
Продано 6 084 тысяч билетов.
5. Дэдпул 2 — 1240,2 миллиона
Продано 4 800 тысяч билетов.
6. Монстры на каникулах 3: Море зовет — 1129,1 миллиона
Продано 5 310 тысяч билетов.
7. Мир Юрского периода 2 — 1103,1 миллиона
Продано 4 151 тысяч билетов.
8. Черная Пантера — 957,3 миллиона
Продано 3 387 тысяч билетов.
9. Богемская рапсодия — 956,7 миллиона
Продано 3 446 тысяч билетов.
10. Суперсемейка 2 — 861,1 миллиона
Продано 4 057 тысяч билетов.
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