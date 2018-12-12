Мультики, которые не стоит показывать детям

Мультфильмы адресованы детям, так что вряд ли стоит опасаться, что они повредят юным зрителям. Вы согласны с этим утверждением? Во времена СССР, когда существовала цензура, на экран не могли попасть истории, которые негативно сказались бы на психологии детей. В советских мультипликационных лентах побеждали всегда хорошие герои, с которых следовало брать пример, а плохие или уходили в тень, или перевоспитывались. Но вот в сегодняшних мультиках, особенно зарубежных, всё не так однозначно. Взять хотя бы любимые многими приключения Тома и Джерри. Тут непросто определить, кто из героев хорош, а кто плох, а некоторые серии не отличаются гуманностью.

Педагоги, психологи и учёные, занимающиеся проблемами развития детей, не рекомендуют разрешать детям смотреть некоторые мультфильмы. В лидерах рейтинга вредных анимационных историй «Губка Боб Квадратные Штаны» (1999-настоящее время) и «Школа Монстров» (2010-настоящее время). В них действуют харизматичные персонажи, изображённые ярко и красочно, и именно это привлекает детей. А вот специалисты говорят, что броские изображения, чрезмерная активность персонажей, быстро меняющаяся картинка на экране действует возбуждающе. Кроме того, дети перенимают агрессивные повадки героев этих мультиков и переносят их в собственную жизнь.

Смотрите ролик и узнайте, к каким мультфильмам детей вообще не стоит подпускать.