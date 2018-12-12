Жюльет Бинош возглавит жюри Берлинале

Французская актриса Жюльет Бинош, обладательница «Оскара», выбрана председателем жюри Берлинского кинофестиваля в 2019 году.

Организаторы фестиваля рассказали о своем решении назначить Жюльет Бинош главным судьей. Директор Берлинале Дитер Косслик заявил, что у актрисы есть «тесная связь с фестивалем». В ответ оскароносная актриса ответила, что «с радостью и заботой возьмется за эту задачу».

Берлинале один из самых главных мировых фестивалей игрового кино, который пройдет с 7 по 17 февраля 2019 года. Основная программа Берлинале еще не объявлена, но уже известно какой фильм откроет фестиваль в следующем году — "Доброта незнакомцев" режиссера Лоне Шерфиг.