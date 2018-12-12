Вышел новый трейлер антиутопии «Битва за Землю» 

Киностудия Focus Features выпустила новый трейлер фантастического боевика Captive State. В российском прокате фильм выйдет под названием «Битва за Землю».
По сюжету на планете воцарились мир и порядок после того, как её захватили инопланетяне. Большинство населения подчинилось новому правителю, назвавшему себя «Законодателем». Но часть революционеров всё ещё стремятся свергнуть захватчиков и вернуть Землю людям. Действие «Битвы за Землю» происходит через десять лет после вторжения. Главе полиции Чикаго противостоит лидер повстанцев Феникс, и у них есть всего сутки на то, чтобы спасти город.
Главные роли в фильме сыграли Джон Гудман («Кловерфилд, 10»), Вера Фармига («Заклятие»), Д. Б. Суини («Острые предметы»), Мадлен Брюэр («Рассказ служанки») и другие. Режиссёром выступил Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян»).
В США фильм выйдет в марте, а до России доберётся 2 мая 2019 года.