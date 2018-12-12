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Популярные в СССР голливудские фильмы в 80-х годах 

BigPikcha.ru 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Тутси"
Пишет блогер Виталий Дубогрей: «Почему в 80-е, спросите вы. Просто именно на эти годы пришлось мое детство. Именно в 80-е я частенько бегал в кино. Сначала с родителями, потом с друзьями и одноклассниками. А почему именно голливудские? Ну, во-первых, про отечественные я еще расскажу, а во-вторых, американское отдавало какой-то романтикой.
Как вы думаете, какие из американских фильмов стали самыми популярными в 80-е?»
Провалившиеся в американском прокате ремейк «Кинг Конга» и его продолжение «Кинг Конг жив». Вместе оба фильма собрали около 100 миллионов зрителей в 1988 году.
Следующим по популярности идет фильм «Бездна», который в 1981 году собрал почти 38 миллионов зрителей.
Четвертое место у «Конвоя» — 35,9 миллиона зрителей в 1985 году.
Замыкает пятерку «Человек со звезды», который в 1987 году собрал 35,8 миллиона зрителей.
«Тутси» — 34,8 миллиона в 1984 году.
«Смерть среди айсбергов» — 33 миллиона в 1982 году.
«Роман с камнем» — 32,7 миллиона в 1989 году.
«Короткое замыкание» — 31,7 миллиона в 1988 году.
«Похищение по-американски» — 30,4 миллиона в 1983 году.
«В джазе только девушки» — 28,9 миллиона при повторном показе в 1985 году.
«Спартак» — 28,2 миллиона при повторном показе в 1984 году.
«Однажды в Америке» — 27,6 миллиона в 1989 году.
«Окно спальни» — 27,1 миллиона в 1988 году.
«Ураган» — 25,3 миллиона в 1982 году.
«Враг мой» — 24,3 миллиона в 1989 году.
«Трюкач» — 23,9 миллиона в 1982 году.
Добавлю от себя еще пару фильмов, которых почему-то не нашел в списке. «Полет навигатора».
И «Данди по прозвищу Крокодил» со всеми продолжениями, которые, по моим воспоминаниям, были очень популярными в 1988 году.
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