Объявлены номинанты на премию Гильдии актеров США 

Наибольшим количеством номинаций на премию Гильдии актеров США была отмечена музыкальная драма «Звезда родилась».
На награду претендуют сыгравшие в этой картине Брэдли Купер, Леди Гага, Сэм Эллиотт, а также весь актерский ансамбль.
На счету «Черного клановца» и «Фаворитки» по три номинации, сообщает The Hollywood Reporter.
За премию также поборются Рами Малек, создавший образ Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», и весь актерский состав этого фильма.
В число номинантов попали такие звезды Голливуда, как Кристиан Бейл («Власть»), Вигго Мортенсен («Зеленая книга»), Эмили Блант ('Мэри Поппинс возвращается"), Гленн Клоуз («Жена»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), Эми Адамс («Власть»), Марго Робби («Две королевы»), Эмма Стоун («Фаворитка») и Рэйчел Вайс («Фаворитка»).
25-я церемония вручения награды состоится 27 января 2019 года. Выбор Гильдии часто совпадает с мнением членов Американской киноакадемии, которая присуждает «Оскар».
В ряды гильдии входят около 120 тысяч актеров, работающих в США. Премия SAG Award вручается с 1995 года.