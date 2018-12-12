Объявлены номинанты на премию Гильдии актеров США

Наибольшим количеством номинаций на премию Гильдии актеров США была отмечена музыкальная драма «Звезда родилась».

За премию также поборются Рами Малек , создавший образ Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», и весь актерский состав этого фильма.

25-я церемония вручения награды состоится 27 января 2019 года. Выбор Гильдии часто совпадает с мнением членов Американской киноакадемии, которая присуждает «Оскар».

В ряды гильдии входят около 120 тысяч актеров, работающих в США. Премия SAG Award вручается с 1995 года.