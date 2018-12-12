Кэмерон объяснил гибель Джека в «Титанике»

Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос, который на протяжении многих лет мучил поклонников легендарной кинокартины «Титаник».

Со времен премьеры фильма, которая состоялась в 1997 году, среди зрителей ходит миф о том, что после крушения самого большого в мире судна главный герой Джек ( Леонардо Ди Каприо ) мог бы уместиться на импровизированном плоту, который спас от гибели его возлюбленную Роуз ( Кейт Уинслет ).

В интервью изданию Vanity Fair Кэмерон подтвердил догадки фанатов, заверив, что в финальной сцене деревянная обшивка могла бы спасти обоих героев.

Однако по замыслу режиссера, красивая история любви двух молодых сердец должна была завершиться трагедией.

Критики утверждают, что эта лента является настоящим шедевром мирового кинематографа со знаком качества. По их мнению фильм принес окончательный триумф создателям полотна и невероятный успех актерскому составу.

Кстати, обновленная версия «Титаника» недавно была показана поклонникам в формате Dolby Vision.

Отметим, что лента была номинирована на премию «Оскар» в 14 номинациях, а в итоге получила 11 премий, включая награду «Лучший фильм» 1997 года.