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Фильм о мушкетерах год не показывали из-за суда 

Рамблер 2 часа назад
После съемок фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» год не могли представить публике из-за судебного процесса между режиссером Юнгвальд-Хилькевичем и поэтом Юрием Ряшенцевым. Тексты к знаменитым песням не устраивали кинематографиста, вставки на французском казались ему неуместными, ведь мало кто в стране понимал этот язык. А одну из песен пришлось доработать актеру Вениамину Смехову, что вызвало бурю негодования у Ряшенцева. Поэт настаивал на том, чтобы в титрах фильма в качестве авторов песни Миледи фигурировали Смехов и Юнгвальд-Хилькевич, но получил решительный отказ. Разгоревшийся конфликт перешел в правовую плоскость — Ряшенцев, защищая свои авторские права, обратился в суд, который он благополучно выиграл. Но пока шло само разбирательство, картину запретили к показу на широком экране. Поразительно, но на песни этот запрет не распространялся, радиостанции крутили их почти ежедневно, и это сыграло на руку «Д’Артаньяну и трем мушкетерам». А сам автор популярных текстов из-за суда заработал скандальную репутацию, и Гостелерадио на долгие годы отказалось от сотрудничества с ним.
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