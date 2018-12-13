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Как снимали культовый фильм «Интердевочка» 

Teleprogramma.pro 42 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "Интердевочка"
Несмотря на множество препятствий, Петру Тодоровскому удалось сломать советские стереотипы и снять абсолютно чистый фильм о девушке легкого поведения
Сам же Тодоровский всегда повторял, что не считает «Интердевочку» удачным фильмом. Он с самого начала не хотел делать кино на такую «скользкую» тему. Уговорила жена — Мира Тодоровская. Прочитав рассказ Владимира Кунина «Фрекен Танька», она сразу поняла: получится не фильм — бомба!

«Хотите быть продюсером? Поезжайте в Голливуд!»

В Советском Союзе тогда вообще не слышали такого слова — «продюсер». Однако деньги на съемки фильма где-то надо было брать. И деятельная Мира развернула кипучую деятельность: она отыскала спонсоров в Швеции. Ими стали… торговцы быками, готовые вложить в советское кино 200 тысяч рублей.
Кадр из фильма "Интердевочка"
Следующим этапом было «пробить» проект в Госкино. Жена режиссера Тодоровского пришла в эту организацию и рассказала о теме задуманной картины и о том, что их готовы поддержать шведы. «А вы там в качестве кого?» — спросили у нее. «Я — продюсер…» — «Хотите быть продюсером? Поезжайте в Голливуд!» — нехорошо усмехнулся чиновник.
Впрочем, наработки Миры Тодоровской Госкино все же забрало, и скоро проект «Интердевочка» был запущен в производство. Конечно, не обошлось без споров: как это — делать кино о валютной проститутке? У нас в стране что — других героев нет?
«Интердевочка» стала одной из первых советских картин, на производство которой государство не потратило ни копейки. Всех успокоил Армен Медведев, возглавлявший в то время Госкино. Он сказал, что, если фильм будет делать Тодоровский, то у него однозначно получится чистая картина про любовь. В общем-то, так и вышло. Народ, валом поваливший на «Интердевочку» в предвкушении «клубнички», никакой «клубнички» в итоге не увидел. Все сцены были сняты максимально целомудренно.
В этом смысле идеальной актрисой на главную роль оказалась Елена Яковлева — в то время еще мало кому известная. Первое, что она заявила режиссеру — это что она ни за что не станет раздеваться в кадре. И ее снимали в красивом нижнем белье.

Как на главную роль просились настоящие проститутки

Узнав из газет о том, что начинаются съемки фильма о валютной проститутке, «жрицы любви» принялись забрасывать киностудию письмами: «Снимите меня, у меня большой опыт, я уже много лет тружусь на панели!». Письма сопровождались откровенными фото претенденток на главную роль.
Когда уже было решено снимать Яковлеву, представительницы древнейшей профессии все равно продолжали посещать «Мосфильм»: теперь уже для того, чтобы рассказать режиссеру о некоторых тонкостях своей работы. Тодоровскому пришлось беседовать с многими девушками, выбравшими этот путь. Их истории произвели на него сильное впечатление.
Например, ему запомнилась симпатичная студентка, которая оправдывалась так: «Подружка смогла заработать на джинсовый костюм, я тоже хочу. Это не так сложно: просто я каждый раз представляю себе, что со мной — мой любимый человек». Эта девушка призналась, что зарабатывала примерно 7 тысяч рублей в месяц — тогда как у режиссера зарплата составляла 300 рублей.
Приходила другая женщина — кандидат наук с двумя детьми, разведенная, у которой было 10 мужчин, приходивших к ней по определенным дням. У нее была мечта накопить 100 тысяч и начать писать докторскую диссертацию. Словом, познания режиссера о мире путан существенно расширились. Теперь он был готов снимать о них фильм…

Как из худой Яковлевой «лепили» женщину с формами

На тот момент Елена Яковлева была известна лишь по небольшой роли в фильме Вадима Абдрашитова «Плюмбум, или Опасная игра», где она сыграла подругу бандита. Мире Тодоровской она показалась идеальной кандидатурой на роль Татьяны Зайцевой, и она показала фотографию Яковлевой своему мужу. «Какая же это валютная проститутка? — удивился тот. — Худющая, ноги, как веревочки…»
Кадр из фильма "Интердевочка"
В его представлении, все жрицы любви должны были иметь пышные телеса — а как иначе привлечь клиентов? Так что Елене Яковлевой, чтобы сделать ее более фигуристой, ассистенты перед съемкой подкладывали поролон в нужных местах — надо было изобразить и грудь не первого размера, и бедра достаточно широкие.

Автору сценария фильм не понравился

Владимир Кунин, увидев готовый фильм, был разочарован. Он-то написал историю одной девчонки, пошедшей по скользкой дорожке, возмечтавшей о красивой жизни. А Тодоровский, по его мнению, растянул эту банальную историю на две серии, сотворив нечто глобальное и государственное, но ни грамма не соблазнительное.
Как признался в интервью Кунин, он потом жалел, что не отдал сценарий более молодому режиссеру, который справился бы с материалом лучше, «поймав волну» автора.
На этот счет, впрочем, существуют разные мнения. Большинство критиков единодушны: только у Петра Тодоровского мог получиться настолько целомудренный, глубокий и даже романтичный фильм о проститутке. Не зря же его пересматривают и сегодня, несмотря на появление десятков других картин на эту тему.
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