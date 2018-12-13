Фильмы, которые до сих пор не поняли

Фильмы, которые вызвали массу вопросов

Иногда после просмотра киноленты зрители остаются в недоумении из-за того, что фильм совсем непонятен. Конечно, запомнится такая картина может, но исключительно за счёт безумного сюжета и странных режиссёрских ходов. В число фильмов, которые подавляющее большинство зрителей так и не поняли, попали эти:

1. «Внутренняя империя» (2006). Режиссёр Дэвид Линч любит играть с психологией и загадывать аудитории загадки, но во «Внутренней империи» он превзошёл себя. Перемешанные истории, пугающие вставки, обезумевшие герои и мутная картинка никак не облегчают понимание режиссёрского замысла.

2. «Престиж» (2006). История о двух иллюзионистах-конкурентах заинтриговала публику, хотя ответы на многие вопросы в фильме были очевидны. Зато финал всерьёз озадачил даже самых сообразительных: главный герой обнаружил, что все двойники конкурента мертвы. В итоге выяснилось, что все двойники были не просто похожи на фокусника, они имели те же воспоминания и мысли, что и он, то есть фактически это были клоны.

Почему аудитория не поняла триллер «Побудь в моей шкуре» (2013), чем разочаровла драма «Джерри» (2002) и что осталось за кадром сюрреалистического ужастика «Голова-ластик», узнайте из видео.