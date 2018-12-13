Pixar собирается выпустить новый мультфильм

Американская компания Pixar Animation Studios объявила о разработке нового оригинального мультфильма. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

В Pixar заявили, что речь идет о новой картине «Вперед», премьера которого назначена на 6 марта 2020 года. Режиссером анимационной ленты назначен Дэн Скэнлон, который также известен своей работой над картиной «Университет монстров».

Скэнлон заявил: «В Pixar мы пытаемся создавать истории, основанные на какой-то личной правде. Этот фильм был вдохновлен моими собственными отношениями с братом».