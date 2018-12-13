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Pixar собирается выпустить новый мультфильм 

Рамблер 2 часа назад
Фото: pixar.com
Американская компания Pixar Animation Studios объявила о разработке нового оригинального мультфильма. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.
В Pixar заявили, что речь идет о новой картине «Вперед», премьера которого назначена на 6 марта 2020 года. Режиссером анимационной ленты назначен Дэн Скэнлон, который также известен своей работой над картиной «Университет монстров».
Скэнлон заявил: «В Pixar мы пытаемся создавать истории, основанные на какой-то личной правде. Этот фильм был вдохновлен моими собственными отношениями с братом».
В картине «Вперед» рассказывается о приключениях братьев-эльфов, которые хотят узнать, осталось ли хоть немного магии в мире. Озвучивать персонажей ленты будут Крис Пратт, Том Холланд, Джулия Луис-Дрейфус и Октавия Спенсер.
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