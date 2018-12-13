Marvel планирует снять сиквел «Доктора Стрэнджа»

Студия Marvel Studios готова приступать к съемкам продолжения картины «Доктор Стрэндж». Как сообщает The Hollywood Reporter, Скотт Дерриксон , который был режиссером и соавтором первой части о мистическом герое Marvel, подписал соглашение о съемках второй части. В издании также отмечают, что проект находится на стадии разработки, в настоящий момент студия находится в поисках сценариста.

Начало съемок запланировано на весну 2020 года. Предполагается, что на экраны фильм выйдет в мае 2021 года. Напомним, первая часть про Доктора Стрэнджа вышла в 2016 году и собрала по всему миру 677 миллионов долларов.