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Marvel планирует снять сиквел «Доктора Стрэнджа» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Доктор Стрэндж"
Студия Marvel Studios готова приступать к съемкам продолжения картины «Доктор Стрэндж». Как сообщает The Hollywood Reporter, Скотт Дерриксон, который был режиссером и соавтором первой части о мистическом герое Marvel, подписал соглашение о съемках второй части. В издании также отмечают, что проект находится на стадии разработки, в настоящий момент студия находится в поисках сценариста.
В главной роли, как и в первой части, будет Бенедикт Камбербэтч. К своим старым ролям вернутся и Бенедикт Вонг, сыгравший правую руку Вонга, и Рэйчел МакАдамс, сыгравшая возлюбленную Стрэнджа.
Начало съемок запланировано на весну 2020 года. Предполагается, что на экраны фильм выйдет в мае 2021 года. Напомним, первая часть про Доктора Стрэнджа вышла в 2016 году и собрала по всему миру 677 миллионов долларов.
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