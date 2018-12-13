5 зарубежных сериалов с участием российских звезд

Поклонники известных иностранных сериалов еще больше проникаются любовью к проекту, если видят в них любимых российских актеров. В последнее время русские знаменитости стали все чаще появляться в топовых сериалах. Мы решили рассказать вам, какие зарубежные сериалы посмотреть, чтобы полюбоваться на наших звезд.

1. “Игра Престолов”

Юрий Колокольников стал единственным российским актером, который принял участие в съемках сериала «Игры Престолов». Он появился в четвертом сезоне в роли людоеда Стира. Сам Колокольников не раз говорил в интервью, что раньше не любил фэнтези, но стал поклонником сериала в процессе съемок.

2. «МакМафия»

3. «Шпионка»

Зарубежный сериал «Шпионка» известного продюсера Джей Джей Абрамса выходил в эфир с 2001 по 2006 года. Владимир Машков появляется в четвертом сезоне «Шпионки» в роли лидера террористов по имени Милош Крадич, который вел подрывную деятельность по всей Европе. Интересно, что на этом совместная работа Абрамса и Машкова не закончилась, позже американский продюсер предложил Машкову роль в четвертой части фильма «Миссия невыполнима».

4. «Политиканы»

Российский актер Игорь Жижикин часто снимается в зарубежных сериалах — в основном он играет русских агентов или бандитов. Он также появляется в сериале «Шпионка» и играет подельника Квентина Тарантино . В «Политиканах» ему досталась роль русского министра иностранных дел, который пытается ухаживать за госсекретарем США в исполнении Сигурни Уивер

5. «Секс в большой городе»