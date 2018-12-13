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5 зарубежных сериалов с участием российских звезд 

Рамблер 1 час назад
Фото: HBO
Поклонники известных иностранных сериалов еще больше проникаются любовью к проекту, если видят в них любимых российских актеров. В последнее время русские знаменитости стали все чаще появляться в топовых сериалах. Мы решили рассказать вам, какие зарубежные сериалы посмотреть, чтобы полюбоваться на наших звезд.

1. “Игра Престолов”

Юрий Колокольников стал единственным российским актером, который принял участие в съемках сериала «Игры Престолов». Он появился в четвертом сезоне в роли людоеда Стира. Сам Колокольников не раз говорил в интервью, что раньше не любил фэнтези, но стал поклонником сериала в процессе съемок.

2. «МакМафия»

Это первый зарубежный сериал, который пригласил так много российских звезд — Алексея Серебрякова, Марию Шукшину, Марию Машкову, Софью Лебедеву, Кирилла Пирогова и других. Сериал «МакМафия» о семье русского бизнесмена, сбежавшего от Кремля в Лондон. Мария Шукшина в одном интервью рассказала, что если бы этот сериал был про "поганых" русских, она бы отказалась. Ее подкупила человечная и правдивая история в сериале.

3. «Шпионка»

Зарубежный сериал «Шпионка» известного продюсера Джей Джей Абрамса выходил в эфир с 2001 по 2006 года. Владимир Машков появляется в четвертом сезоне «Шпионки» в роли лидера террористов по имени Милош Крадич, который вел подрывную деятельность по всей Европе. Интересно, что на этом совместная работа Абрамса и Машкова не закончилась, позже американский продюсер предложил Машкову роль в четвертой части фильма «Миссия невыполнима».

4. «Политиканы»

Российский актер Игорь Жижикин часто снимается в зарубежных сериалах — в основном он играет русских агентов или бандитов. Он также появляется в сериале «Шпионка» и играет подельника Квентина Тарантино. В «Политиканах» ему досталась роль русского министра иностранных дел, который пытается ухаживать за госсекретарем США в исполнении Сигурни Уивер.

5. «Секс в большой городе»

Балетмейстер Михаил Барышников, который запомнился американскому зрителю по фильму «Белые ночи», сыграл одну из главных ролей в сериале «Секс в большом городе». Он играет возлюбленного Кэрри Брэдшоу, русского художника Александра Петровского.
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