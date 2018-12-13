Триллеры, основанные на реальных событиях

Психологический триллер «Психо» вышел в 1960 году. Режиссёр Альфред Хичкок потратил массу времени и усилий, чтобы снять сцену убийства в душе, которая сегодня уже стала классикой. Она получилась настолько жуткой, что её пытались запретить, но потом всё-таки оставили, чтобы заставить зрителей всё время быть в напряжении. Публика не могла оторваться от экрана в ожидании развязки и мучительно гадала, кто же убийца. Но ужас был ещё и в том, что создатели позаимствовали для ленты факты из жизни, и они были намного страшнее, чем кино. Главным героем леденящего кровь реального хоррора был серийный убийца Эдвард Гин.

Ещё один ужастик, взявший за основу реальную историю, — «Ужас Амитивилля» (1979). По сюжету семья американцев переезжает в дом своей мечты, и с этого момента в их жизни начинаются кошмары. Оказывается, что годом ранее в этом доме убили всю семью. В ленте показана история настоящего дома, где действительно поселилась американская семья. Они обратились в полицию с заявлением, что в доме происходит что-то странное. Полиция выяснила, что раньше в этом доме действительно зверски убили семью. Это сделал Рональд Дефео-младший, расстрелявший спящих родственников.

Смотрите видео и узнайте о других триллерах, основанных на реальных фактах.