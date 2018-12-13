7 самых романтических комедий 2018 года

Если «Реальная любовь» уже засмотрена до «больше не могу», а легкого и волшебного кино про любовь хочется, то вот, мы сделали подборку свежих ромкомов.

Безумно богатые азиаты

Рейчел Чу, американка китайского происхождения — профессор экономики, преподающий в университете, она любит Ника, с которым состоит в отношениях, и счастлива. Вот только паре предстоит путешествие в Сингапур, на свадьбу лучшего друга Ника, и Рейчел немного тревожит предстоящая встреча с будущими родственниками. Мы хорошо её понимаем — плавали, знаем. Только в аэропорту девушка узнает, что её возлюбленный принадлежит к одной из самых богатых семей мира и главный жених Азии. В Сингапуре на него охотятся все девушки из высшего общества, а мама Ника категорически против такой невесты, выросшей в США. Выдержит ли Рейчел такое давление?

Как разговаривать с девушками на вечеринках

Лондон, конец семидесятых. Все подростки сходят с ума под Sex Pistols и воображают себя панками. Парень, которого зовут Энн, и двое его друзей проникают на вечеринку, где проводят время красивые и загадочные студентки. Энн влюбляется в самую необычную из них, и тут выясняется, что она прибыла из другой галактики и должна подготовить Землю к загадочному ритуалу. Но все это ерунда, потому что у нее есть 48 часов свободы. Экранизация рассказа Нила Геймана

С любовью, Саймон

Старшеклассник Саймон — гей, скрывающий свою сексуальную ориентацию. Но однажды его романтическая переписка с анонимным возлюбленным попадает в руки к школьному весельчаку Мартину, который решает шантажировать горе-влюбленного: у Саймона есть подруга Эбби, а у шантажиста есть к ней романтический интерес, и теперь, чтобы секрет не стал достоянием общественности, Саймону нужно помочь Мартину очаровать девушку.

Mamma Mia! 2

Этот фильм — одновременно предыстория и продолжение картины «Мамма MIA!» 2008 года. Вы узнаете, как Донна жила в молодости и как она познакомилась с теми самыми тремя красавцами, один из которых отец Софи. Кстати о Софи — спустя три года со свадьбы она беременна и взволнована.

Я худею

Добрая и тонкая комедия об Ане, которая любит тренера по плаванию Женю и поесть. От своей второй любви девушка немного располнела, а Евгения это не устроило, и он отправил Аню восвояси. Убитая разрывом девушка решила похудеть и вернуть свою любовь, но первое оказалось не таким простым, а второе не таким нужным.

Как женить холостяка

История, выстроенная на классическом сюжете «от любви до ненависти…». Фрэнк — убежденный холостяк, Линси — одинокая красавица, к которой так просто не подъедешь. Они не знакомы, но приглашены на одну свадьбу и все время оказываются вместе: самолет, такси, отель, праздник… Как будто это чей-то идеальный план!

Попробуй подкати

Парижский бизнесмен Джоселин — бабник и врун. Ради того, чтобы заманить в свою постель очередную женщину, этот мужчина способен на все. Даже притвориться инвалидом-колясочником. Но волею случая Джоселин знакомится с Флоранс, интересной женщиной, которая на самом деле не может ходить. Как сказать ей правду и не получить от ворот поворот?